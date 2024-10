Ce soir à la TV : Sophie Marceau a refusé de défendre ce film, "l’un des pires souvenirs de sa vie"

Ce soir France 5 diffuse "Marquise" (1997) avec Sophie Marceau. Lors de la sortie du film, l'actrice refusa de soutenir le long-métrage, évoquant des conflits avec la réalisatrice Véra Belmont.

Sophie Marceau en Marquise-Thérèse de Gorla

Au cours de sa carrière, Sophie Marceau participa à plusieurs films en costumes. Dans les années 1990, elle enchaîna notamment La Fille de d'Artagnan (1994), Anna Karénine (1997) et Marquise (1997). Dans ce dernier, la comédienne incarne Marquise-Thérèse de Gorla (1633-1668), qui fit notamment partie de la troupe de Molière entre 1653 à 1667. Dans ce film, on la découvre en danseuse, obligée de se prostituer occasionnellement. Sa vie change lorsque Molière, interprété par Bernard Giraudeau, pose ses yeux sur elle.

Le célèbre dramaturge va lui faire confiance et l'engager dans sa troupe. Malheureusement, lors de sa première représentation, Marquise ne parvient pas à dire son texte. Après cet échec, elle devra se contenter de danser lors des représentations. Jusqu'au jour où Racine (Lambert Wilson) tombe à son tour amoureux de la jeune femme et lui écrit la pièce Andromaque.

Marquise ©AMLF

Réalisé par Véra Belmont, Marquise plonge dans ce XVIIe siècle avec tout ce qu'il peut avoir d'exubérant et de vulgaire. En atteste certaines scènes à la cour du Roi où les corps des femmes sont objets d'amusement. Avec le personnage de Marquise, la cinéaste montre justement cette femme convoitée par tous et utilisée bien souvent pour son physique. L'approche féministe est évidente de la part de Véra Belmont, qui a également bénéficié d'un important budget pour reproduire l'époque. L'équivalent aujourd'hui d'environ 11 millions d'euros, qui n'ont pas été rentabilisés à la sortie du film.

Un tournage infernal

Avec seulement 489 000 entrées en France (via JPBox-Office) et des recettes estimées à 2,6 millions de dollars dans le monde, Marquise a été un échec. Et ce, en dépit de la réunion d'une partie des visages de La Boum (1980). En effet, Bernard Giraudeau retrouva Sophie Marceau après avoir interprété son professeur d'allemand. Tandis que Lamber Wilson jouait Félix dans La Boum 2 (1982). Pour Marquise, le long-métrage n'a pas été aidé par Sophie Marceau qui, lors de la sortie, refusa de soutenir le film. Elle s'expliqua au Parisien (relayé par Public) en évoquant l'enfer du tournage.

Ce tournage a été un enfer. J’en ai gardé l’un des pires souvenirs de ma vie. Je ne me suis absolument pas entendue avec Véra Belmont (…) Sincèrement, je ne tiens pas à défendre le film.

La relation entre l'actrice et la réalisatrice aurait été compliquée lors de la production. Sophie Marceau n'étant pas convaincue par les choix de mise en scène de Vera Bélmont. Cette dernière donna par la suite sa version au micro de France Inter :