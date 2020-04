L'actrice Sophie Turner serait prête à tout pour reprendre le rôle de Jean Grey. Elle qui a campé le personnage dans deux films de la franchise « X-Men », ne sait pas si elle reprendra le rôle dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Après avoir gagné sa popularité avec la série Game of Thrones, Sophie Turner a très rapidement intégré la saga X-Men à l'occasion de X-Men : Apocalypse. Elle y campait la puissante Jean Grey, rôle qu'elle a repris dans X-Men : Dark Phoenix où elle atteignait la forme supérieure du phœnix. Tandis que la 20th Century Fox a été rachetée par Disney, l'avenir de la franchise demeure encore incertain. Personne ne sait comment Kevin Feige compte introduire les mutants dans le MCU.

Sophie Turner est prête à tout

Sorti le 5 juin 2019, X-Men : Dark Phoenix s'est avéré être une cuisante déception. Les retours presses et spectateurs étaient cinglants tandis que le film n'a rapporté que 252 millions de dollars au box-office pour un budget de 200 millions. Un énorme échec financier. Pourtant, malgré tout ceci, Sophie Turner est prête à tout pour reprendre le rôle de Jean Grey. C'est en tout cas ce qu'elle dit au micro de Variety :

Je ne sais pas quel est l'accord, si Disney veut continuer le voyage X-Men. Mais je serais toujours partante pour revenir à ce personnage, à ce casting et à cette expérience. Je tuerais pour revenir.

C'est avec un engouement certain que la jeune actrice partage son désir de reprendre son rôle. Une expérience très gratifiante pour elle, qu'elle aimerait reproduire. Malheureusement pour elle, on doute que Marvel Studios ait l'intention de la reprendre dans la peau du personnage. Il se murmure que Kevin Feige devrait totalement rebooter la licence et changer intégralement le casting actuel pour proposer d'autres acteurs et actrices pour ces personnages emblématiques.

Il faut dire que James McAvoy et Michael Fassbender campent Charles Xavier et Magneto depuis 2011 avec X-Men : Le Commencement. Huit années de bons et loyaux services. Le duo est sans doute désireux de tourner la page et Marvel Studios veut apporter de la fraîcheur à tout ça. Le seul héros qui ne devrait pas changer est Deadpool. Apparemment, Marvel Studios aimerait garder Ryan Reynolds dans la peau du mercenaire. Mais tout ceci n'a pour le moment rien d'officiel.