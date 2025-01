Sorti en 2023, ce film d'horreur très critiqué est dispo sur Netflix

Après une réception critique désastreuse au cinéma, "L'Exorciste : Dévotion" est désormais disponible sur Netflix. Ce retour d’une saga culte, qui devait marquer un tournant, a finalement provoqué un véritable séisme dans l'industrie.

Un retour très attendu qui vire au fiasco

Sorti en octobre 2023, L'Exorciste : Dévotion, réalisé par David Gordon Green, se présentait comme la suite directe du chef-d'œuvre horrifique de William Friedkin sorti en 1973. Cette nouvelle production, adossée à Universal et Blumhouse, avait pour ambition de relancer la célèbre franchise avec une approche moderne et respectueuse de son héritage, comme Green l'avait fait avec la saga Halloween.

Le film suivait l'histoire de deux jeunes filles victimes d'une possession démoniaque, conduisant leurs familles à rechercher l'aide de Chris MacNeil, incarnée par Ellen Burstyn, de retour après 50 ans d'absence. Un héritage direct, qui avait de quoi séduire les fans de la première heure.

Cependant, dès sa sortie, la réception a été désastreuse. La critique a unanimement pointé du doigt un scénario plat, des dialogues sans saveur et surtout un manque de tension palpable, bien loin de l'angoisse viscérale qui avait marqué le film original. Visuellement, Dévotion manquait d'identité, tombant dans des clichés du cinéma d’horreur moderne sans réussir à capter la subtilité qui avait fait la force du premier volet.

Commercialement, le film a également déçu. Avec un budget de 30 millions de dollars et un marketing massif, les attentes étaient élevées. Pourtant, L'Exorciste : Dévotion n’a rapporté que 137 millions de dollars au box-office mondial, un score en demi-teinte pour une franchise de cette envergure. Sur les sites spécialisés, le constat est tout aussi sévère : 23 % de critiques positives sur Rotten Tomatoes et des notes spectateurs autour de 2 étoiles sur 5.

Un échec aux lourdes conséquences pour la saga

Face à cet échec retentissant, David Gordon Green, pourtant pressenti pour diriger une nouvelle trilogie, a décidé de se retirer du projet. Initialement prévu pour être le premier opus d'une série ambitieuse, L'Exorciste : Dévotion a laissé les studios dans l'embarras.

La suite, intitulée L'Exorciste : Deceiver, était déjà annoncée pour 2025. Cependant, après le départ de Green, les studios ont décidé de repenser complètement la direction de la franchise. C’est désormais Mike Flanagan, réalisateur reconnu pour son approche subtile et psychologique de l’horreur avec des œuvres comme The Haunting of Hill House et Doctor Sleep, qui a été choisi pour reprendre les rênes de la saga.

Mike Flanagan a déjà annoncé vouloir s'éloigner des jump scares faciles pour revenir à une horreur psychologique plus immersive et oppressante, dans l'esprit du film original. Son approche plus intimiste, centrée sur l'exploration des peurs profondes et des traumatismes familiaux, pourrait bien redonner du prestige à cette franchise emblématique.