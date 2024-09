Sorti il y a 16 ans, c'est l'un des films français les plus choquants de l'histoire mais il faut le voir

Sorti en 2008, le film d'horreur français "Martyrs" de Pascal Laugier a d'abord été interdit aux moins de 18 ans. Profondément choquant, il n'en demeure pas moins excellent, et soulève des questions profondes.

Martyrs : un sommet d'horreur français

Sorti en 2008, Martyrs de Pascal Laugier reste à ce jour l'un des films les plus marquants et controversés du cinéma français. Classé dans le genre de l'horreur extrême, il a suscité des réactions vives, divisant critiques et spectateurs en raison de sa violence graphique et de ses thématiques perturbantes. Pourtant, malgré sa brutalité apparente, ce film mérite d'être vu pour son exploration des limites humaines, de la souffrance, et de la recherche existentielle du sens de la vie.

Dès ses premières minutes, Martyrs plonge le spectateur dans une atmosphère de tension et d'horreur. Le film suit Lucie (Mylène Jampanoï), une jeune femme traumatisée après avoir été kidnappée et torturée dans son enfance, qui est en quête de vengeance. Accompagnée de son amie Anna (Morjana Alaoui), elle se retrouve confrontée à un réseau de bourreaux qui ont un but bien précis : créer des « martyrs » capables d'entrevoir l'au-delà à travers une souffrance extrême.

La violence du film n'est pas gratuite. Laugier joue avec les codes du cinéma de l'horreur pour mener une réflexion philosophique profonde. La souffrance, en tant que concept, est au centre de l'intrigue, non pas pour choquer gratuitement, mais pour poser des questions sur la nature humaine, la vie après la mort, et l'expérience de la douleur comme moyen d'atteindre une vérité transcendante.

Une œuvre dérangeante mais singulière

Ce qui distingue Martyrs des autres films d'horreur, c'est sa capacité à créer un malaise qui va au-delà du simple dégoût ou de la peur. Loin des jump scares et des frissons instantanés, le film impose une atmosphère oppressante qui laisse une empreinte psychologique durable. La violence y est certes omniprésente, mais elle sert un discours plus large sur la résistance humaine, les croyances métaphysiques et la quête du sens ultime de la vie.

Le film explore également des thèmes rarement abordés dans le cinéma d'horreur. L'obsession pour l'idée du martyr, une figure de sacrifice qui transcende la douleur physique pour atteindre une forme de révélation spirituelle, est au cœur du récit. À travers cette idée, Laugier questionne les limites de la souffrance et ce qu'elle peut révéler de l'essence même de l'existence.

Une interdiction controversée aux moins de 16 ans

La sortie de Martyrs ne s’est pas faite sans heurts. Le film a failli être interdit aux moins de 18 ans (notamment en raison de la pression d'associations religieuses), une classification qui aurait fortement restreint son accès au public. En raison de sa violence explicite et de ses scènes de torture extrêmement réalistes, le film a été initialement proposé pour une interdiction aux mineurs. Les discussions autour de la classification ont été particulièrement intenses, certains considérant qu'un tel degré de violence ne devait pas être accessible à un jeune public.

Cependant, après des débats entre les commissions de classification et les distributeurs, Martyrs a finalement reçu une interdiction aux moins de 16 ans, un compromis jugé acceptable par les autorités cinématographiques françaises, en grande partie, car le film a été jugé comme un film d'auteur qui s’inscrivait "principalement dans une tradition de cinéma de genre".

Cela a permis au film de toucher un public plus large tout en reconnaissant la nécessité de protéger les spectateurs les plus jeunes de son contenu potentiellement traumatisant. Malgré cette décision, certains spectateurs estiment encore aujourd’hui que le film aurait dû être interdit aux moins de 18 ans, tant il repousse les limites de la représentation de la violence au cinéma.

Une réception controversée mais essentielle

À sa sortie, Martyrs a été accueilli par un torrent de critiques, certains louant son audace et son originalité, tandis que d'autres dénonçaient une œuvre trop violente, voire insoutenable. Les réactions polarisées reflètent bien la nature du film : il ne laisse personne indifférent. Il est impossible de rester neutre face à une œuvre aussi intense.

Certains spectateurs l'ont qualifié de chef-d'œuvre subversif, tandis que d'autres l'ont rejeté comme étant trop cruel. Mais au-delà de ces critiques, il est indéniable que Martyrs a marqué une génération de cinéphiles et de réalisateurs, imposant Pascal Laugier comme un auteur audacieux du cinéma français.

Pourquoi il faut le voir aujourd'hui

Seize ans après sa sortie, Martyrs continue de résonner comme un film incontournable du cinéma d'horreur moderne. À une époque où le genre est souvent dominé par des formules répétitives, ce film offre une expérience cinématographique unique, à la fois viscérale et intellectuelle. Il ne se contente pas d'effrayer, il pousse le spectateur à réfléchir sur des questions existentielles, tout en le confrontant à ses propres limites émotionnelles.

Le film a également influencé de nombreux réalisateurs à travers le monde, contribuant à l'émergence de la "New French Extremity", un courant de cinéma d'horreur français marqué par une violence extrême et des thématiques transgressives. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération de films qui osent repousser les limites du supportable pour offrir des récits plus profonds et plus perturbants.

Pour ceux qui aiment le cinéma qui sort des sentiers battus, qui repousse les limites de ce que peut être une œuvre d'horreur et qui pose des questions philosophiques, Martyrs est un film à ne pas manquer. Certes, il est éprouvant et violent, mais il incarne aussi un cinéma audacieux qui ose déranger pour ouvrir de nouvelles perspectives sur la condition humaine.