Sorti il y a 19 ans, ce thriller méconnu est N°2 sur Netflix

En 2006, le thriller politique "The Sentinel" sortait au cinéma. Dix-neuf ans plus tard, le film porté par Michael Douglas, Kiefer Sutherland et Eva Longoria connaît une véritable renaissance en devenant le deuxième film le plus regardé au monde sur Netflix. Une redécouverte inattendue pour ce long-métrage mêlant suspense, action et complot au sommet du pouvoir.

Un thriller politique haletant avec un casting de prestige

Réalisé par Clark Johnson, The Sentinel s’inscrit dans la lignée des thrillers conspirationnistes où chaque détail compte. Michael Douglas y incarne Pete Garrison, un agent vétéran des services secrets américains, respecté par ses pairs et directement chargé de la protection de la Première Dame, interprétée par Kim Basinger. Mais lorsque des informations fuitent sur un complot visant à assassiner le Président des États-Unis, l’enquête interne désigne Garrison comme principal suspect. Accusé de haute trahison, traqué par ses propres collègues et empêtré dans une liaison compromettante avec la femme du Président, il doit tout faire pour prouver son innocence et démasquer les véritables responsables avant qu’il ne soit trop tard.

L’intrigue repose sur une tension permanente, alimentée par la traque implacable menée par David Breckinridge, incarné par Kiefer Sutherland, et par l’agent novice interprétée par Eva Longoria, alors en pleine ascension grâce à Desperate Housewives. L’alchimie entre Douglas et Sutherland, rappelant la dynamique de Fugitif ou 24 Heures Chrono, renforce la tension dramatique et offre des confrontations nerveuses dignes des meilleurs thrillers du genre. Entre courses-poursuites, jeux de manipulation et secrets d’État, The Sentinel propose une intrigue immersive qui, sans révolutionner le genre, sait maintenir le spectateur en haleine jusqu’à son dénouement.

Un succès discret au cinéma, une résurrection inattendue sur Netflix

Lors de sa sortie en 2006, The Sentinel n’a pas vraiment marqué les esprits. Avec un box-office mondial de 78 millions de dollars, il a connu un succès correct sans pour autant s’imposer comme un incontournable du thriller d’espionnage. En France, il a attiré moins de 500 000 spectateurs en salles, un chiffre bien en deçà des grands succès du genre à l’époque. Face à des films plus ambitieux comme Inside Man de Spike Lee ou Mission Impossible 3 avec Tom Cruise, The Sentinel est resté dans l’ombre et a été rapidement relégué au rang des thrillers oubliés des années 2000.

Mais la magie du streaming a opéré. Dix-neuf ans après, The Sentinel connaît une seconde vie grâce à Netflix, où il a récemment grimpé à la deuxième place des films les plus visionnés dans le monde. Un engouement inattendu, qui repose en partie sur la nostalgie des thrillers des années 2000 et sur la popularité toujours intacte de Michael Douglas et Kiefer Sutherland. Le film bénéficie également du regain d’intérêt pour les thrillers politiques, un genre qui connaît un vrai retour en grâce ces dernières années avec des séries comme The Night Agent ou des succès récents comme Tyler Rake 2.

En France, The Sentinel s'est également hissé dans le Top 10, et est actuellement le cinquième film le plus visionné.