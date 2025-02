Sorti il y a 20 ans, ce thriller surnaturel a marqué les spectateurs et sa suite arrive bientôt

En relation Constantine

En 2005, le film sombre et mystique "Constantine" porté par Keanu Reeves a surpris le public avec son esthétique gothique et son ambiance unique. Adapté des comics Hellblazer, il proposait une version plus sobre, mais charismatique de John Constantine, un exorciste cynique condamné à errer entre le monde des vivants et celui des morts. Accueilli fraîchement par la critique, il a su conquérir un large public, devenant une œuvre culte avec le temps. Vingt ans plus tard, alors que les fans réclamaient une suite depuis des années, le projet est enfin lancé.