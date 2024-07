Sorti il y a 40 ans, le meilleur live action sur "La Petite Sirène" est à voir gratuitement

Direction le site de France Télévisions pour (re)voir en replay et gratuitement ce film culte sorti en 1984 mettant en scène une petite sirène en chair et en os. On parle bien évidemment de "Splash" de Ron Howard, porté par Tom Hanks et Daryl Hannah.

Splash : la petite sirène en plein cœur de New York

Comme de nombreux autres longs-métrages, le film Splash de Ron Howard, sorti en 1984, est à (re)découvrir dès maintenant et gratuitement sur le site de France Télévisions (france.tv).

Cette comédie romantique raconte l'histoire d'Allen Bauer, interprété par Tom Hanks, un homme d'affaires de New York qui, en vacances à Cape Cod, est mystérieusement sauvé de la noyade par une femme aux cheveux longs et dorés. Cette femme, (qui finira par s'appeler Madison), interprétée par Daryl Hannah, est en réalité une sirène. Fasciné par sa sauveuse dont il ignore la véritable nature, Allen retourne à New York avec un souvenir flou de cet événement.

Quelques jours plus tard, Madison, désireuse de retrouver Allen, décide de partir à sa recherche. Émerveillée par le monde humain, elle se rend à New York et débarque dans la ville dans le plus simple appareil (ce qui a conduit Disney à censurer une des scènes les plus cultes du film). Ignorant sa véritable nature, Allen tombe amoureux de Madison. Leur romance se développe rapidement, malgré les comportements étranges de Madison qui découvre tout du monde humain et qui doit à tout prix éviter l'eau pour ne pas se transformer de nouveau en sirène.

Leur relation est mise à l’épreuve par Walter Kornbluth (Eugene Levy), un scientifique obsédé par les créatures mythologiques. Soupçonnant Madison d'être une sirène, il tente de prouver son existence au monde scientifique.

Entre Pretty Woman et La Petite Sirène

Splash est le premier film distribué par Touchstone Pictures, un label créé par les studios Disney pour des films destinés à un public plus adulte. Pretty Woman, sorti six ans plus tard, est également un film Touchstone, et partage beaucoup de points communs avec Splash. On pense notamment à la session shopping à Bloomingdale's, ou encore la scène au restaurant (une ne sait pas comment manger les escargots, l'autre le homard), et surtout aux six jours donnés aux deux héroïnes hors de leur monde, en compagnie de leurs princes charmants.

Bien sûr, le film de Ron Howard s'inspire aussi grandement du conte d'Andersen, qui a servi de base au dessin-animé culte de Disney.

Dans le conte, une jeune sirène aspire à devenir humaine pour être avec le prince qu'elle aime, sacrifiant sa voix et affrontant de nombreux obstacles pour réaliser son rêve. Cette quête de transformation et d'amour interdit est un thème central dans les deux histoires. Cependant, il y a des différences notables. Tandis que "La Petite Sirène" d'Andersen est souvent sombre et tragique, Splash adopte un ton plus léger et comique.