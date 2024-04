Les sorties cinéma du 10 avril 2024

Découvrez les films à voir au cinéma pour cette semaine du 10 avril 2024. Au programme, un film d'horreur fascinant, le retour des Ghostbusters, ou encore Nadia Tereszkiewicz dans "Rosalie".

La Malédiction : L'Origine, un film d'horreur à ne pas manquer cette semaine !

On ne l'attendait pas spécialement, et pourtant La Malédiction : L'Origine est l'un des films qui nous ont le plus convaincu pour cette semaine du 10 avril. Le préquel de La Malédiction (1976) de Richard Donner trouve son originalité dans l'approche de la réalisatrice Arkasha Stevenson, qui met au centre de ce film d'horreur la possession du corps des femmes. L'histoire suit Margaret, une jeune nonne qui rejoint un orphelinat à Rome au début des années 1970. C'est là qu'elle découvre qu'une partie de l'Église fait des expériences sur des femmes pour donner naissance à l'Antéchrist.

De ce récit fantastique, la cinéaste tire une œuvre cauchemardesque et engagée qui rend notamment hommage à Possession (1981) avec Isabelle Adjani. Le tout porté par Nell Tiger Free, une révélation magnifique qui "justifie à elle seule la découverte du film" (voir notre avis).

La Malédiction : L'Origine ©20th Century Studios

Toujours dans le genre fantastique, mais cette fois pour un public familial, cette semaine sort dans les salles S.O.S. Fantômes : La Menace de glace. Suite directe de S.O.S Fantômes : L'Héritage (2021), le film est dans la lignée du précédent opus. À savoir une aventure familiale pas déplaisante, même si ça ne réinvente pas la saga.

À la découverte de Quitter la nuit et de la femme à barbe

L'autre grosse sortie cinéma s'appelle Nous, les Leroy, une comédie portée par Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Malheureusement, alors qu'on s'attend à rire beaucoup et à être ému, le film ne va jamais au bout de ses bonnes idées. Contrairement à Quitter la nuit, ce formidable premier long-métrage qui prend le contrepoint du thriller pour nous plonger dans le drame des violences sexuelles. Voici le synopsis :

Une nuit, une femme en danger appelle la police. Anna prend l'appel. Un homme est arrêté. Les semaines passent, la justice cherche des preuves, Aly, Anna et Dary font face aux échos de cette nuit qu'ils ne parviennent pas à quitter.

Enfin, le drame romantique Rosalie devrait faire parler lui. Porté par Nadia Tereszkiewicz et Benoît Magimel, le film présente une jeune femme dans la France de 1870 qui cache un secret. Un secret que découvrira Abel après l'avoir épousée. En ressort un portrait bouleversant et une grande histoire d’amour emmenée par deux comédiens au sommet. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Les sorties de la semaine à retenir

La Malédiction : L'Origine, bien plus qu'un film d'horreur

S.O.S. Fantômes : La Menace de glace, à voir en famille

Rosalie, Nadia Tereszkiewicz et Benoît Magimel au sommet

Quitter la nuit, un puissant drame sur les violences sexuelles

un puissant drame sur les violences sexuelles Nous, les Leroy, une comédie sympathique

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 10 avril.