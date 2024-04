Les sorties cinéma du 3 avril 2024

On fait le point sur les sorties cinéma de la semaine du 3 avril 2024. Au programme, un combat de titan avec "Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire", une nouvelle aventure pour Ducobu, ou encore Isabelle Huppert qui se rend au Japon.

Godzilla, Kong et Ducobu !

Pour la semaine du 3 avril, les deux films qui devraient attirer le plus de monde sont sans doute Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire et Ducobu passe au vert. Deux salles, deux ambiances. Le premier est un blockbuster titanesque, cinquième opus du MonsterVerse, qui voit les deux célèbres monstres s'allier pour affronter un nouvel ennemi qui menace l'espèce humaine. L'occasion d'approfondir toujours plus l'univers, et surtout d'offrir aux spectateurs un divertissement régressif à défaut d'être de qualité.

Pour Ducobu passe au vert, il ne serait pas surprenant que ce film familial dépasse le million d'entrées au box-office. C'est ce qu'avaient réussi les quatre longs-métrages précédents tirés de la bande dessinée L'Élève Ducobu. Cette fois, le célèbre cancre va se la jouer écolo. Ducobu décide en effet de prendre une année sabbatique pour sauver la planète, mais surtout pour sécher l’école ! Mais comme toujours, le Monsieur Latouche ne va pas le laisser faire si facilement…

Les films français de la semaine

Outre ces deux mastodontes à retrouver dans la plupart des salles en France, le public pourrait se laisser convaincre par Et plus si affinités, comédie en huis clos avec Isabelle Carré et Bernard Campan qui confrontent leurs voisins à cause de leurs ébats un peu trop bouillants. Le résultat est une comédie réjouissante dans laquelle les deux acteurs s'en donnent à cœur joie.

Et plus si affinités ©Wild Bunch

Dans un genre plus engagé, il y a aussi cette semaine Quelques jours pas plus, porté par Camille Cottin et Benjamin Biolay. Ce dernier interprète un critique rock relégué aux informations générales après avoir saccagé une chambre d’hôtel. Il découvre alors un autre type de journalisme lorsqu'il doit couvrir l’évacuation d’un camp de migrants. C'est là qu'il tombe sous le charme de Mathilde, la responsable de l’association Solidarité Exilés.

Enfin, pour ceux qui aimeraient se dépayser, Sidonie au Japon avec Isabelle Huppert devrait faire l'affaire. Voici le synopsis : Sidonie se rend au Japon à l’occasion de la ressortie de son best-seller. Malgré le dévouement de son éditeur japonais avec qui elle découvre les traditions du pays, elle perd peu à peu ses repères… Surtout lorsqu’elle se retrouve nez à nez avec son mari, disparu depuis plusieurs années !

Ils ne nous ont pas convaincus

Notons pour terminer les sorties de Black Flies et Drive-Away Dolls. Deux films qui avaient tout pour plaire, mais qui nous ont déçu. Black Flies, qui suit un urgentiste et un ambulancier dans les rues de New York, "souffre d'un lourd sous-texte sur la misère humaine" tandis que "les dialogues souvent balourds viennent marteler des vérités déjà évidentes" (voir notre avis). Drive-Away Doll est de son côté une comédie lourdingue et ennuyeuse, un road trip queer à mille lieux d'Arizona Junior, et qui prouve qu'Ethan Coen est bien plus tranchant lorsque son frère Joel l'accompagne.

Les sorties de la semaine à retenir

Et plus si affinités, une comédie légère

Sidonie au Japon , un voyage avec Isabelle Huppert

, un voyage avec Isabelle Huppert Quelques jours pas plus, avec Camille Cottin et Benhamin Biolay

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, le blockbuster régressif

le blockbuster régressif Ducobu passe au vert, une nouvelle aventure familiale

Black Flies et Drive-Away Dolls, pour les plus courageux

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 3 avril.