Les sorties cinéma du 6 mars 2024

Découvrez les sorties cinéma de la semaine du 6 mars 2024. Au programme, le "Boléro" d'Anne Fontaine, Vincent Lindon chez Nicolas Boukhrief, ou encore les ressorties de trois films de Park Chan-wook.

Des films français à voir en salles cette semaine

La grosse sortie de cette semaine au cinéma, on la doit à Anne Fontaine avec Bolero. La réalisatrice enchaîne les films ces dernières années. Et elle a décidé cette fois de s'attaquer à un biopic prestigieux sur le célèbre compositeur Maurice Ravel. C'est en 1928 à Paris qu'on le découvre sous les traits de Raphaël Personnaz. À cette période, Maurice Ravel a une renommée mondiale. Mais lorsque la danseuse Ida Rubinstein revient à la charge sur le ballet "de caractère espagnol" qu'elle lui a commandé en 1927, Ravel se retrouve en pleine panne d'inspiration. Isolé, inquiet et insomniaque - mais encouragé par les femmes de sa vie -, il se met alors à la composition du Boléro, qui deviendra une des plus grandes œuvres de la musique classique.

Boléro ©SND

De son côté, Nicolas Boukhrief fait son retour avec Comme un fils, six ans après Trois jours et une vie (2018). Le cinéaste y dirige Vincent Lindon dans le rôle d'un professeur qui va être le témoin d'une agression dans une épicerie. Son intervention permet d'arrêter le voleur, un adolescent de 14 ans. Mais l'homme va décider d'aider le garçon en essayant de le remettre sur les rails. Vincent Lindon y est fidèle à lui-même dans ce drame efficace à défaut d'être remarquable.

Enfin, notons la sortie de La Vie de ma mère de Julien Carpentier, qui signe là son premier long-métrage. Une comédie-dramatique touchante avec William Lebghil qui doit du jour au lendemain gérer sa mère au caractère fantasque, jouée par Agnès Jaoui.

La Salle des profs / Holly

Si ces films devraient trouver leur public facilement, il serait bon de faire preuve d'un peu plus de curiosité avec La Salle des profs et Holly. Deux drames qui nous viennent de l'étranger, l'un d'Allemagne et l'autre de Belgique. Dans le premier, c'est une série de vols dans une école qui vient bouleverser tout l'établissement. Des accusations commencent alors entre les élèves, tandis que les parents mettent de plus en plus de pression sur les professeurs. Certains enseignants vont eux pousser les élèves à se dénoncer les uns les autres et Carla, une enseignante, va être témoin de ce basculement toxique au sein de son lieu de travail. Plus qu'un drame, c'est un véritable thriller tendu qui est proposé ici.

Dans le second, Holly, on suit cette fois une adolescente pointée du doigt par les autres élèves de sa classe qui la trouve étrange. Pourtant, Holly semble avoir un don. Alors que son école a été marquée par une tragédie, la jeune fille va offrir un réconfort puissant aux gens qui sombrent dans le chagrin. Une sorte d'énergie cathartique en elle permettrait d'apaiser les gens et de soigner leurs peines. Mais Holly va être dépassée par la demande et son statut de sainte que lui accordent certains.

La trilogie de la vengeance de Park Chan-wook

Enfin, pour les plus chanceux, cette semaine permettra de (re)voir trois excellents films coréens avec la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook. Sympathy for Mister Vengeance (2002), Old Boy (2003) et Lady Vengeance (2005) ressortent en version restaurée 4K. À ne pas manquer pour les adeptes du cinéaste, qui s'est révélé avec ces œuvres grandioses.

