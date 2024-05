Les sorties cinéma du 8 mai 2024

Voici les films à ne pas manquer au cinéma lors de la semaine du 8 mai 2024. Blockbuster américain, polar français ou encore comédie décalée son au programme de cette semaine.

Les grosses sorties de la semaine du 8 mai

Sept ans après La Planète des singes : Suprématie, sort un nouvel opus de la célèbre franchise, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Dirigé cette fois par Wes Ball (Le Labyrinthe), le film se déroule longtemps après les événements de la précédente trilogie. Alors que le règne de César est loin et oublié, les singes ont définitivement repris le pouvoir, tandis que les humains sont revenus à l'état sauvage. Du moins, une partie d'entre eux, puisque certaines vont tenter de changer les choses, à l'image de Nova (Freya Allan), qui sera aidée dans sa quête de Noa (Owen Teague), un jeune singe qui n'accepte pas la tyrannie imposée par Proximus Caesar (Kevin Durand).

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume sera LE film de cette semaine du 8 mai. Nul doute que ses qualités visuelles attireront le public. Mais c'est aussi cette semaine, ou plus précisément le 14 mai, que Quentin Dupieux (Yannick) reviendra avec Le Deuxième acte, emmené par un casting solide composé notamment de Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon et Raphaël Quenard. Enfin, pour un public plus jeune, notons la sortie de Blue & Compagnie, comédie familiale dans laquelle une jeune fille découvre qu'elle peut voir les amis imaginaires des gens.

L'Esprit Coubertin et Un homme en fuite

Outre ces trois grosses sorties, il serait bon d'aller découvrir L'Esprit Coubertin, une comédie décalée qui imagine la délégation française faire un fiasco aux Jeux olympiques et n'avoir plus qu'une chance de gagner une médaille d'or avec Paul, champion du monde de tir, interprété par Benjamin Voisin. Toujours dans l'humour, c'est cette fois au Japon qu'on vous conseille d'aller avec Comme un lundi, qui voit les employés d'un bureau être piégés dans une boucle temporelle. Ils revivent alors à chaque fois la même journée, avec les mêmes tâches à faire encore et encore...

L'Esprit Coubertin ©Bac Films

Enfin, un peu de polar cette semaine avec Un homme en fuite. Réalisé par Baptiste Debraux, et avec Bastien Bouillon, Léa Drucker, Pierre Lottin et Marion Barbeau au casting, il s'agit d'un film policier dans lequel un homme est recherché par la police après avoir braqué un fourgon. Son ami d'enfance va alors revenir dans la ville de Rochebrune dans l'espoir de le retrouver avant les autorités.

Les sorties de la semaine à retenir

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, le blockbuster à ne pas manquer

Le Deuxième acte, le nouveau Quentin Dupieux (à partir du 14 mai)

L'Esprit Coubertin, une comédie pour se préparer aux JO

Un homme en fuite , du polar à la française

, du polar à la française Comme un lundi, une amusante boucle temporelle

Blue & Compagnie, pour les plus jeunes

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 8 mai.