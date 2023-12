Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 20 décembre

Découvrez les films importants à voir au cinéma la semaine du 20 décembre. Au programme, le retour d'Aquaman, "La Fille de son père", un documentaire de Luc Jacquet, ou encore quatre films de Wong Kar-wai qui ressortent en salles.

Retour sous l'eau avec DC

La grosse sortie de la semaine, c'est évidemment Aquaman 2. Un film de super-héros à gros budget qui fait suite au succès du premier opus, qui avait engrangé plus d'1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial en 2019. Sauf que depuis, beaucoup de choses ont changé et Warner Bros. n'a pas fait grand chose pour donner envie de s'intéresser à la nouvelle aventure d'Arthur Curry (Jason Momoa). Entre rumeurs et conflits, notamment autour du cas Amber Heard, mais également l'absence de projection pour la presse avant la sortie, ou encore les propos peu encourageants de la star du film en promotion, on ne s'attend pas à une grande réussite avec Aquaman 2.

Aquaman et le Royaume perdu ©Warner Bros.

Voici tout de même le synopsis :

Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire Trident Noir entre ses mains. Pour l’anéantir, Aquaman doit s’associer à son frère Orm ancien roi d’Atlantide et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d’une destruction irréversible.

Un film à retenir : La Fille de son père

Dès lors, on vous conseillerait davantage cette semaine d'aller voir un film français. Mais pas le drame Ma France à moi avec Fanny Ardant, ni la comédie Chasse gardée avec Didier Bourdon, plutôt un long-métrage en apparence plus modeste : La Fille de son père. Le nouveau film d'Erwan Le Duc (Sous contrôle) met en scène un homme devenu père à seulement 20 ans et qui, seize ans plus tard, s'inquiète de voir son adolescente devoir partir pour poursuivre ses études. Une comédie dramatique drôle et touchante, portée par Nahuel Perez Biscayart et Céleste Brunnquell, une jeune actrice au bel avenir, déjà nommée en 2020 au César du meilleur espoir féminin pour Les Éblouis (2019).

Également, pour s'offrir un peu de dépaysement en cette fin d'année, Luc Jacquet (La Marche de l'Empereur) revient avec Voyage au pôle sud, un nouveau documentaire qui le ramène en Antarctique, là où tout a commencé pour lui.

Des chefs-d'œuvre de Wong Kar-wai ressortent en salles

Enfin, il serait dommage de passer à côté du cycle Wong Kar-wai qui propose cette semaine quatre films d'un des plus grands cinéastes asiatiques. Ses quatrième, cinquième et sixième longs-métrages, Chungking Express (1994), Les Anges déchus (1995) et Happy Together (1997) ressortent en salles, ainsi que le court-métrage The Hand (un segment d'Eros qui date de 2004) dans une version longue.

Chaque film est une beauté visuelle qui emmène à Hong Kong (et en Argentine pour Happy Together) et voit des histoires d'amour impossibles se croiser. Que ce soit au milieu d'une affaire policière ou en suivant un tueur à gages, Wong Kar-wai met comme toujours en scène des rencontres ratées, qui se font au mauvais endroit et au mauvais moment, entre des personnages en quête d'identité. Et ne serait-ce que pour y croiser d'immenses acteurs et actrices, à la beauté indéniable, comme Leslie Cheung, Tony Leung Chiu-wai, Brigitte Lin, Faye Wong, Gong Li, Takeshi Kaneshiro, Charlie Yeung ou encore Chang Chen, ces films sont à (re)voir sans hésiter.

