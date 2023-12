Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 27 décembre

Avant d'entamer 2024, découvrez les derniers films à découvrir dans les salles en 2023, avec les sorties du 27 décembre. Au programme, une attaque d'araignées, des duels à l'épée ou encore un nouveau Nicolas Cage.

Vermines, le film d'horreur à ne pas manquer

Dernière ligne droite avant que se termine 2023. La semaine du 27 décembre, il y a encore quelques films à ne pas manquer. Et comme c'est souvent le cas pour la dernière semaine de l'année, on y trouve quelques pépites. À commencer par Vermines, film d'horreur français qui nous a fortement marqué, et l'un des meilleurs de l'année. L'histoire est simple, puisqu'il est question de Kaleb, un jeune homme qui récupère au marché noir une araignée. Sauf qu'il ne sait pas que celle-ci n'est pas du tout adaptée à un appartement de banlieue. Et dès qu'elle se sera échappée, pour se protéger des dangers de cet environnement, l'animal va se multiplier et grossir de plus en plus...

Vermines, premier long-métrage de Sébastien Vaniček, est d'une grande efficacité. L'angoisse ne fait que monter au fil des minutes et le film ne vire jamais dans le grotesque, même avec un final osé. Et même si l'aspect survival prime, le discours de fond est bien présent. En clair, un bon moyen de finir l'année sur des dernières sensations fortes.

Roschdy Zem et Doria Tillier en plein duel

Toujours du côté du cinéma français, on recommande également Une affaire d'honneur, qui lui nous embarque à Paris à la fin du XIXe siècle, alors que les conflits peuvent encore se régler par des duels. D'un côté, Roschdy Zem se montre solide en maître d'armes valeureux et prêt à aider son neveu à préparer son duel. De l'autre, Doria Tillier se veut plus fantasque en Marie-Rose Astié de Valsayre, féministe qui se bat pour que les femmes puissent porter des pantalons, avant de prendre à son tour une épée pour défendre son honneur. Une proposition maîtrisée de Vincent Pérez (acteur et réalisateur), à voir aussi bien pour son message que la qualité des scènes d'escrime.

Une affaire d'honneur ©Gaumont

Kore-eda, Nicolas Cage et de l'animation

Enfin, à l'étranger, notons la sortie du nouveau film d'Hirokazu Kore-eda, L'Innocence, ainsi que le film d'animation Mon ami Robot, de l'Espagnol Pablo Berger. Le premier met en scène une mère inquiète pour son fils, qui s'en va questionner son professeur sur les raisons de ses troubles. Le second est une histoire d'amitié entre un chien qui fabrique un robot pour ne plus être seul, et devient son meilleur ami.

Mais s'il y a bien un film qui pourrait sortir du lot et marquer les esprits cette semaine, c'est Dream Scenario avec Nicolas Cage toujours aussi bon pour jouer un professeur banal qui, du jour au lendemain, voit sa vie être bouleversée lorsqu'il apparait dans les rêves de millions de personnes.

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 27 décembre.