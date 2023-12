Cinéma : les nouveaux films dans les salles le 6 décembre

Godzilla est de retour dans les salles avec un film japonais à ne pas manquer. Sinon, on vous conseille également pour la semaine du 6 décembre une comédie de Noël, un survival romantique ou encore une plongée dans l'Italie des années 1980.

C'est Noël avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos

À l'approche des fêtes, difficile de passer à côté d'au moins un film de Noël. Car quand ce n'est pas sur les plateformes ou à la télévision, c'est dans les salles qu'on retrouve le genre avec Noël joyeux. Une comédie bon enfant avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos qui voient leur Noël changer alors que leurs enfants ne souhaitent plus le passer avec eux. Vincent (Franck Dubosc) décide alors de les remplacer en conviant une pensionnaire d'une maison de retraite. Sauf que cette dernière vient avec sa meilleure amie pour un réveillon à quatre très particulier. En clair, Noël joyeux se présente comme une comédie simple, mais efficace à voir en famille.

Noël Joyeux ©Gaumont

Autre ambiance avec Soudain seuls, qui voit Gilles Lellouche et Mélanie Thierry bloqués sur une île près des côtes antarctiques. Un film de survie qu'on doit à Thomas Bidegain (Selfie) qui utilise le genre pour raconter une histoire d'amour touchante, avec deux comédiens au sommet de leur art (voir notre critique).

Des monstres ou des cookies

Cette semaine du 6 décembre offre une vraie variété de films. La preuve avec d'un côté Godzilla Minus One. Le film n'est pas un blockbuster américain, mais bien une proposition japonaise. Ce qui ne l'empêche pas de promettre un spectacle grandiose avec le célèbre monstre géant qui apparaît au large de Tokyo juste après la seconde Guerre mondiale. Attention par contre, le film ne sera dans les salles que les 7 et 8 décembre.

De l'autre côté, on voulait vous parler de Fremont, une comédie dramatique intimiste découverte lors du Festival de Deauville 2023. Dans un beau noir et blanc, on suit une jeune femme d'origine afghane qui travaille dans une usine de fortunes cookies. S'ennuyant dans son quotidien, elle décide un jour d'écrire un message spécial dans l'un des biscuits. Fremont ne paie pas de mine, mais s'avère être une jolie douceur portée par Anaita Wali Zada dont la présence est indéniable.

Enfin, notons également dans les sorties de cette semaine, Bâtiment 5, le nouveau film de Ladj Ly après Les Misérables. Un drame social moins sensationnel que son précédent long-métrage, mais pas moins ambitieux. Ainsi que La Chimère, une odyssée bouleversante dans l'Italie des années 1980 signée Alice Rohrwacher.

Les sorties à retenir

Soudain seuls, Gilles Lellouche et Mélanie Thierry au sommet ★★★★

Noël joyeux, la comédie familiale de la semaine

Godzilla Minus One, un film de monstre impressionnant

Fremont, la douceur de la semaine

Bâtiment 5, le retour de Ladj Ly après Les Misérables

La Chimère, plongée dans l'Italie des années 1980

