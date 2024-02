Les sorties cinéma du 7 février 2024

Découvrez les sorties cinéma de la semaine du 7 février 2024. Au programme, le nouveau film de Quentin Dupieux, de la comédie populaire, un drame de science-fiction avec Léa Seydoux ou encore une belle aventure pour la jeunesse.

Après Yannick, Daaaaaali !

C'est un peu plus de six mois après le succès de Yannick que Quentin Dupieux est déjà de retour avec une nouvelle folie. Titré Daaaaaali !, le film rend évidemment hommage à Salvador Dali. Seulement, avec Dupieux, il ne faut pas s'attendre à un biopic classique, mais bien à une comédie burlesque et fantasque, avec plusieurs acteurs pour incarner l'artiste, dont les excellents Edouard Baer, Jonathan Cohen et Gilles Lellouche.

Toujours du côté des comédies, Cocorico avec Christian Clavier et Didier Bourdon, ainsi qu'Opération Portugal 2 avec D'Jal, devraient attirer un large public. Mais il ne faudrait pas négliger La Bête, mélodrame déchirant et bien étrange de Bertrand Bonello, qui offre à Léa Seydoux sa plus grande performance. Voici le synopsis :

Dans un futur proche où règne l’intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour. Mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare.

Plusieurs programmes pour le jeune public

Cette semaine, les enfants ont aussi l'occasion de sortir au cinéma avec leurs parents puisque de nombreux films pour le jeune public sont proposés. En animation, il y a les ressorties d'Astérix - Le Domaine des Dieux (2014) et d'Astérix - Le Secret de la potion magique (2018), mais aussi Le Royaume de Kensuke, un film d'aventure sur un garçon échoué sur une île déserte avec sa chienne Stella. Hors animation, notons la sortie du film Le Dernier Jaguar de Gilles de Maistre, réalisateur notamment de Mia et Le Lion Blanc (2018). Dans la lignée de ses précédents longs-métrages, le cinéaste raconte ici le parcours d'une adolescente pour sauver une jaguar avec laquelle elle a grandi dans la forêt amazonienne. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Du grand spectacle

Enfin, la semaine du 7 février offre la possibilité de découvrir de grands spectacles en tous genres. Avec Race for Glory, les adeptes de sport automobile (et les autres) verront s'affronter les écuries Lancia et Audi en 1983 durant un championnat du monde des rallyes devenu légendaire. Ceux préférant les récits fantastiques peuvent se pencher sur Creation of the Gods, blockbuster venu d'Asie qui convoque une des plus grandes légendes chinoises. Le long-métrage ambitieux a déjà récolté plus de 370 millions de dollars de recettes dans le monde. Pour la France, le film est proposé uniquement durant deux jours (les 10 et 11 février). Une stratégie similaire à ce qui avait été fait pour Godzilla Minus One.

Enfin, pour bien se préparer à la sortie de Dune 2, dans les salles le 28 février, le premier opus ressort en salles. Un rattrapage qui s'impose pour ceux qui seraient passés à côté en 2021.

