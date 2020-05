SOS Fantômes 3 : Bill Murray regrette les absences de Rick Moranis et Harold Ramis

Bill Murray va reprendre l'un de ses rôles cultes à l'occasion de « S.O.S. Fantômes : L'Héritage ». L'acteur revient sur le tournage de ce quatrième opus et regrette les absences de Rick Moranis et évidemment de Harold Ramis.

Le long-métrage devait initialement sortir cet été. Mais avec la crise du Covid_19, S.O.S. Fantômes : L'Héritage a été repoussé au 14 avril 2021. Réalisé par Jason Reitman le film sera notamment l'occasion de voir les retours de Bill Murray, de Sigourney Weaver et de Dan Aykroyd dans leurs rôles respectifs. Mais tout le casting originel ne revient pas. Il y a évidemment Harold Ramis décédé en 2014, qui a créé un vide sur le tournage, mais également l'absence de Rick Moranis que regrette Bill Murray.

La famille n'est pas au complet

Bill Murray confirme que Rick Moranis ne participera pas aux retrouvailles de S.O.S. Fantômes : L'Héritage, la suite directe de S.O.S. Fantômes 2. Jason Reitman veut prendre le chemin emprunté par son père plus de trente ans auparavant. Il veut offrir un troisième film dans la veine directe des deux opus originaux. Le cinéaste promet même que le personnage de Harold Ramis sera impliqué dans le métrage, à la fois dans l'esprit des protagonistes et à la fois dans l'intrigue. Bill Murray s'est étendu sur le film au micro du EllenShow :

Il nous manque deux personnes formidables. Rick Moranis et Harold Ramis nous manquent. Ils nous manquent pour tellement de raisons. Ils ont tellement participé à la création de ce mythe. Mais Harold est présenté dans l'histoire du film, donc ça va être intéressant.

Se déroulant plus de trente ans après Ghostbusters 2, le nouveau film suit les tribulations d'une mère célibataire (Carrie Coon) et de ses deux enfants interprétés par McKenna Grace et Finn Wolfhard. Ils découvrent le passé d'Egon (Harold Ramis) lorsqu'ils déménagent dans une petite ville de l'Oklahoma. La ville connaît une étrange activité sismique étudiée par un professeur local incarné par Paul Rudd.

On ne sait pas encore exactement quel rôle va avoir l'ancien casting, mais il devrait se réunir à cause de la mort d'Egon justement. C'est en tout cas ce que laissait entendre Bill Murray au micro de Vanity Fair il y a quelques temps :

Nous sommes à terre. C'est l'idée. C'est l'histoire que nous racontons. Le script écrit par Jason Reitman contient beaucoup d'émotions et a un sens très fort de la famille.

Dan Aykroyd laissait entendre la même chose lors de précédentes interviews où il appuyait la notion émotionnelle très forte du métrage. S.O.S. Fantômes : L'Héritage est attendu le 14 avril 2021.