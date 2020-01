SOS Fantômes l’Héritage : Bill Murray confirme sa présence

Vous avez aimé ? Partagez :

Le prochain « S.O.S. Fantômes » aura à coeur de faire cohabiter la nouvelle génération avec l’ancienne, que ce soit dans les salles ou dans le scénario. On sentait Bill Murray, figure emblématique de la franchise, sur le retour, mais ça n’avait jamais été officialisé. Jusqu’à aujourd’hui.

Son nom en dit long : S.O.S. Fantômes : L’Héritage. L’essai de Paul Feig est désormais derrière nous et c’est Jason Reitman qui prend la relève de son père, Ivan Reitman, à qui l’on doit les deux premiers films. Une logique de filiation qui va exister derrière la caméra mais également devant, avec une histoire qui n’oublie pas la mythologie initiale et les personnages qui ont fait son succès. Sauf que l’ancienne équipe chasseuse de fantômes a depuis pris quelques années au compteur et ne peut plus s’appuyer sur Harold Ramis, décédé entre temps. Le film va justement s’appuyer sur cette situation afin de lui rendre hommage, tout en assurant une transition entre deux générations.

Dans L’Héritage, une mère débarque dans une petite bourgade avec ses deux enfants. Ils vont découvrir que leur grand-père avait un gros secret : il chassait des fantômes. Quand une nouvelle menace va apparaître, ils seront les mieux placés pour lutter contre elle, à leur tour. Vous l’aurez compris, les gamins sont les petits-enfants d’Egon Spengler, personnage campé par le regretté acteur. Autour d’eux, les anciens vont mettre en pratique leur expérience du terrain dans cette lutte.

Bill Murray s’annonce au casting

Concrètement, ça veut dire que Sigourney Weaver, Bill Murray, Ernie Hudson et Dan Aykroyd vont faire une nouvelle apparition. Ils n’apparaissent pas dans la première bande-annonce et Murray n’avait jamais été officiellement confirmé au casting. Nous nous doutions très fortement qu’il serait là en Peter Venkman. Il vient lui-même de le confirmer lors d’une interview chez Vanity Fair,

Et bien, nous avons un homme à terre [Harold Ramis]. C’était le deal. Et c’est l’histoire que nous allons raconter, l’histoire qui a été écrite.

Il continue en précisant que le scénario serait excellent, avec de l’émotion et des choses intéressantes à raconter « entre les lignes » sur la notion de famille. C’est quelque peu rassurant d’entendre Murray dire du bien du projet. Mais s’il a accepté de participer, ce n’est certainement pas pour faire un mauvais film. La bande-annonce était loin d’avoir suscité de la crainte chez nous – on doit même dire qu’on croit assez en ce projet, qui a accueilli Carrie Coon, McKenna Grace, Finn Wolfhard et Paul Rudd à son casting.

La date de sortie est prévue le 19 août 2020 en France.