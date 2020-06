SOS Fantômes l'Héritage : déjà une suite de prévue ?

Repoussé à cause de la pandémie, "S.O.S. Fantômes : L'Héritage" risque d'être le point de départ d'une nouvelle dynamique dans la franchise. Jason Reitman prend la succession de son père à cette occasion et il aurait même déjà une idée pour développer une suite.

Comme quasiment tous les films, S.O.S. Fantômes : L'Héritage n'échappe pas à un report en réaction à la catastrophe sanitaire encore en cours. Alors qu'il devait sortir en août prochain et être l'un des acteurs de cet été, le film se retrouve programmé le 14 avril 2021. Un temps additionnel pour retravailler le film mais également déjà penser à sa suite. Car, oui, elle risque de voir le jour ! Lors d'une conversation sur Zoom avec le casting original (via Heroic Hollywood), Jason Reitman a révélé qu'il était déjà en train de penser à un nouvel épisode.

Je ne peux pas en dire trop, mais nous sommes déjà en train de plancher sur un nouveau film. Nous avons un peu plus de temps et d'ailleurs, en tant que réalisateur, je n'avais jamais eu l'occasion de faire une pause, de respirer et de revoir le film encore.

Mine de rien, le contexte permet aussi de se retrouver dans cette configuration où le travail s'en retrouve plus confortable. Mais ce sont des cas réduits et la plupart du temps les équipes doivent juste ronger leur frein en attendant de se remettre au boulot ou que le résultat de leurs efforts soit visible.

Un héritage à porter devant et derrière la caméra

Jason Reitman ne donne aucune précision sur ce possible nouveau scénario. Il sera écrit en réaction à ce que contient L'Héritage, qui se veut un croisement entre la nouvelle et l'ancienne génération. Sigourney Weaver, Bill Murray, Ernie Hudson et Dan Aykroyd seront tous dans le prochain film, pour aider des jeunes héros incarnés par McKenna Grace et Finn Wolfhard, ainsi que des adultes (Paul Rudd et Carrie Coon). L'histoire suivra l'arrivée d'une mère célibataire et de ses deux enfants dans une nouvelle petite bourgade. Ces deux derniers vont découvrir que leur grand-père était un chasseur de fantômes. À leur tour d'assumer le poids de leur héritage.

Le spectacle s'annonce familiale, entre nostalgie et réinvention d'une mythologie qui a fait le bonheur des fans dans les années 80. La notion d'héritage se ressentira aussi derrière la caméra avec Jason, le fils d'Ivan Reitman, qui prend les commandes. Comme son père, il devrait avoir l'occasion de signer au moins deux films S.O.S. Fantômes. C'est alléchant sur le papier mais on attend de voir ce que le premier va donner avant d'estimer qu'une suite est forcément justifiable.