SOS Fantômes : Melissa McCarthy ne comprend pas la haine contre le reboot

Film culte des années 80, "SOS Fantômes" a connu un reboot sorti en 2016, avec un casting entièrement féminin. Le film a été violemment attaqué par les fans de la franchise. Un mépris que Melissa McCarthy, présente dans « SOS Fantômes » version 2016, ne comprend toujours pas.

SOS Fantômes : Who you gonna call ?

Les années 80 sonnent comme une époque dorée pour le cinéma grand public américain. Des superproductions de Steven Spielberg à celles de George Lucas, l’industrie hollywoodienne est au mieux de sa forme. Un ovni va toutefois pointer le bout de son nez en 1984 : SOS Fantômes. Réalisé par Ivan Reitman et coscénarisé par Dan Aykroyd et Harold Ramis, le film suit un groupe de scientifiques excentriques new-yorkais qui ont pour objectif d’enquêter sur des phénomènes paranormaux.

Avec un budget de seulement 30 millions de dollars, le film fait une razzia avec 291 millions de dollars dans le monde. Surtout, SOS Fantômes devient un véritable phénomène pop-culturel, étant même nommé deux fois aux Oscars. Grace au long-métrage, la plupart des acteurs du film (Bill Murray, Dan Akroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver…) sont désormais des stars du gratin hollywoodien.

30 ans plus tard, et après de multiples changements de projets, l’annonce d’un reboot avec un casting entièrement féminin est annoncé par Sony. À la réalisation, Paul Feig, auteur de la comédie acclamée Mes meilleures amies, est de la partie. Quant à la distribution, on retrouve des stars bien connues : Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones.

Une féminisation qui ne plaît guère aux fans, mais également aux « anciens » du casting tels qu’Ernie Hudson qui critique vivement la démarche du film (alors qu’il jouera dedans quelques mois plus tard). La première bande-annonce du film atteint un record historique de pouces négatifs sur Youtube. De violentes diatribes sexistes et racistes, à l’encontre de Melissa McCarthy et Leslie Jones, sont également proférées par certains fans. Une promotion désastreuse qui impactera fortement le box-office du long-métrage (« seulement » 229 millions de dollars récoltés pour un budget de 144 millions de dollars)

Melissa McCarthy défend le film

5 ans plus tard, le flop de SOS Fantômes fait toujours parler, devenant un véritable cas d’école hollywoodien. Il est d’autant plus sujet à discussion que SOS Fantômes : L'Héritage, suite directe de SOS Fantômes 2 et réalisé par Jason Reitman (fils d’Ivan), verra le jour d’ici la fin de l’année. Et sa projection en avant-première du CinemaCon de Las Vegas a agréablement surpris ceux qui l’ont suivi.

Dans ce nouvel enthousiasme qui change de SOS Fantômes 2016, Melissa McCarthy est revenue sur le film lors d’une interview pour Yahoo. Et elle a son mot à dire sur le reboot :

Il n'y a pas de fin aux histoires que nous pouvons raconter. Et il y a tellement de remakes, de redites, de réinterprétations différentes, que prétendre pouvoir dire que l'une d'entre elles est fausse, je ne comprends tout simplement pas. Je ne me bats pas pour être le plus négatif ou le plus haineux. Chacun devrait avoir le droit de raconter l'histoire qu'il veut raconter. Si vous ne voulez pas la voir, vous n'êtes pas obligés de la voir.

SOS Fantômes ©Sony

Un choix marketing critiqué par l’actrice quelques années plus tôt

Si Melissa McCarthy défend aujourd’hui le long-métrage, elle a paradoxalement émis quelques critiques sur sa promotion, notamment son trailer. En effet, la comédienne avait elle aussi jugé que la bande-annonce rendait quelque peu confus le sujet du film, si bien que le spectateur ne savait plus si SOS Fantômes était un reboot ou une suite des deux premiers volets sortis dans les années 80. Lorsqu’elle avait fait part de son avis sur la bande-annonce du film, la production lui avait alors gentiment dit de se taire. Pas très classe.

Pour ceux qui veulent oublier le reboot de 2016, ils devront encore patienter un peu pour découvrir SOS Fantômes : l’Héritage qui sortira dans les salles françaises le 1er décembre 2021.