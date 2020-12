Soul : avez-vous remarqué ce clin d’œil à Jack Kirby ?

Le dernier film Pixar, « Soul », disponible sur Disney+ depuis le 25 décembre dernier, regorge une nouvelle fois d'easter eggs. Parmi les nombreuses références laissées par le film, il y en a une sur l'inimitable Jack Kirby.

Soul : encore une pépite Pixar

Le 25 décembre dernier, Disney+ a publié Soul, le dernier film en date des studios Pixar. Réalisé par Pete Docter, le long-métrage raconte le destin de Joe Gardner, un passionné de jazz qui va voir sa vie prendre un étonnant tournant. Comme les autres films Pixar, Soul regorge d'easter eggs en tout genre. Comme d'habitude, Soul offre des références à son propre studio. Le traditionnel camion Pizza Planet fait une apparition. Tandis qu'il fait un caméo dans pratiquement tous les films Pixar, il se glisse ici dans le Grand Avant.

Pete Docter n'hésite pas non plus à offrir des clins d’œil à d'autres films du studio comme Wall-E et Là-Haut, puisque le vaisseau Axiom et le dirigeable de Charles Muntz apparaissent. Il y a également une référence au train de Les Indestructibles 2. Mais notre easter egg préféré concerne les anciens mentors de 22.

Une multitudes d'artistes en tout genre

Au cours du film, Pete Docter révèle que 22, doublée par Tina Fey, a eu de nombreux mentors au fil des ans. Des artistes, des scientifiques, des intellectuels qui ont tous essayé de trouver la flamme, et d'envoyer 22 sur Terre. Mais ils ont tous échoué. Quand Joe Gardner suit 22 dans son antre, apparaît alors un tableau où est inscrit tous les badges des précédents mentors de 22. De nombreuses étiquettes dévoilent les innombrables icônes qui ont tenté d'éduquer la petite âme récalcitrante. Parmi eux, on peut noter les mentions de Vincent van Gogh, de Martin Luther King, de Amelia Earhart, d'Albert Einstein ou encore de Johnny Cash.

Parmi les nombreuses stars représentées sur ce tableau, il y en a une qui a retenu notre attention. Il s'agit de Jack Kirby. Le dessinateur, notamment chez Marvel Comics, a donc été l'un des mentors de 22. Né Jacob Kurtzberg le 28 août 1917, Jack Kirby est connu pour avoir créé certains des personnages les plus emblématiques de la Maison des Idées. Il est notamment la plume derrière Captain America, des X-Men, des 4 Fantastiques, de Docteur Fatalis, ou encore de L'Incroyable Hulk. Chez DC Comics, il a également apporté sa pierre à l'édifice puisqu'il est le créateur de New Gods, et donc par conséquent du puissant Darkseid. Une véritable pointure de l'univers des comics, décédée en 1994, à qui Pete Docter a souhaité rendre hommage. De quoi ravir tous les fans des comics.