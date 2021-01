Soul : avez-vous vu la référence au prochain film Pixar ?

Dernier né de chez Pixar, "Soul" reçoit des bons retours depuis sont lancement sur Disney+. Le studio d'animation a caché dans son film une petite surprise qui a un rapport avec leur prochain essai, "Luca". Si vous êtes passés à côté, découvrez-la désormais avec cet article.

Soul : une nouvelle merveille signée Pixar

On aurait aimé le découvrir dans les salles mais Disney en a décidé autrement. Soul, le second Pixar de l'année 2020 après En Avant, a débarqué sur la plateforme Disney+ le 25 décembre. Pile pour les fêtes de fin d'année et venir ravir autant les petits que les grands.

Car comme tout le temps avec Pixar, le film réussit à parler à plusieurs générations avec un concept innovant. Soul débute en racontant l'histoire de Joe, un amoureux de Jazz qui aimerait pratiquer sa passion ailleurs que dans l'établissement scolaire où il enseigne. Un jour, il va avoir l'opportunité en or de jouer dans un club de jazz réputé à New York. Après avoir décroché le poste, il se retrouve plongé dans le coma suite à un accident idiot.

Il se réveille dans un endroit entre la Vie et la Mort, et cherchera en compagnie d'une âme naissante à retourner sur Terre pour accomplir son rêve. Soul aborde des questions complexes sur le sens de la vie et fait la pari osé - mais payant - de s'aventurer sur un terrain pas évident à rendre tangible au cinéma. Une véritable prouesse que l'on recommandera à tout le monde. En d'autres mots : l'un des meilleurs films de 2020 (voir notre critique de Soul).

Un clin d'oeil à Luca, le prochain Pixar

Pixar a déjà d'autres projets dans les tuyaux et va sortir l'année prochaine un long-métrage titré sobrement Luca. Il est tiré du prénom du personnage principal, un jeune garçon qui passe des vacances estivales en Italie. Il vit notamment de beaux moments avec son meilleur ami mais celui-ci se révèle être un monstre venu d'un monde sous-marin.

Un film qui va parler d'apprentissage et de passage à l'âge adulte, avec encore un argument particulier qui va venir ajouter du piment. Luca est prévu le 23 juin 2021 dans nos salles et une petite référence à lui s'est glissée dans Soul. Lorsque 22 est dans le corps de Joe, elle marche dans la rue avant de se rendre dans le magasin de couture tenu par la mère de son mentor. C'est alors que l'on peut apercevoir une affiche qui invite à "Visiter Portorosso", lieu où se déroule Luca. Découvrez ci-dessous le plan en question :