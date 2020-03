Soul : Pixar dévoile une nouvelle bande-annonce somptueuse

Pixar vient de publier une nouvelle bande-annonce sublime de son prochain film : « Soul ». De nouvelles images bourrées d'émotion qui viennent également apporter quelques précisions sur l'intrigue.

Attendu le 24 juin prochain dans les salles obscures, Soul est le 23ème film des studios Pixar. Réalisé par Pete Docter et Kemp Powers, le long-métrage semble être une aventure humaine puissante. C'est en tout cas ce que promet la dernière bande-annonce.

Sortez les mouchoirs

Pour Soul, Pete Docter semble s'inspirer de son précédent film : Vice-Versa. Il utilise des petits personnages pour aborder les sentiments humains. Ici, ce ne sont pas des émotions, mais les personnalités des protagonistes qui seront abordées. Le long-métrage devrait traiter de questions existentielles avec beaucoup de finesse.

Joe est un musicien de jazz. Alors que son rêve est désormais à portée de main, un accident malchanceux le plonge dans un profond coma. Son âme se retrouve mélangée au milieu de milliers d'autres dans une réalité alternative. Il va alors se lier d'amitié avec 22, une âme qui pense que la vie sur Terre est très surestimée. Joe va lui apprendre les rudiments de l'existence d'un être humain.

Cette nouvelle bande-annonce joue sur la corde sensible. Le film Pixar promet d'être fort en émotions, dans cette plongée existentielle quelque part entre la vie et la mort. Côté visuel, Pete Docter pourrait avoir fait un travail incroyable avec plusieurs approches, dont une en noir et blanc qui a l'air sublime.

Côté casting, le long-métrage est porté par Jamie Foxx dans le rôle titre. Il sera épaulé notamment par Tina Fey et Daveed Diggs. Pour le moment, la sortie du film est prévue le 24 juin prochain. Mais avec l'épidémie de coronavirus qui retarde de nombreuses sorties cinématographiques, rien n'est encore sûr.