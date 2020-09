Sound of Metal : Riz Ahmed perd l'audition dans la première bande-annonce

Premier film remarqué dans les festivals, "Sound of Metal" a tout d'une petite bombe qui va faire très mal. Riz Ahmed campe un batteur abattu par la perte soudaine et brutale de son ouïe. Un drame sur fond de musique qui se montre dans la toute première bande-annonce.

Sound of Metal : un futur choc ?

On avait eu des bons échos de Sound of Metal après ses passages à Toronto et Deauville. Ce premier film de Darius Marder (scénariste de The Place Beyond the Pines) est auréolé d'une réputation flatteuse et voit une pluie de critiques positives le saluer. Voilà qui est suffisant pour nous donner envie de poser les yeux dessus. On peut, en grossissant le trait, le qualifier de nouveau Whiplash. Parce qu'il risque de nous révéler un réalisateur talentueux en parlant du monde de la musique (qui plus est d'un batteur). La comparaison s'arrête ici, parce que Sound of Metal raconte complétement autre chose que la relation élève/maître de Damien Chazelle.

Riz Ahmed incarne Ruben, un jeune homme qui voyage à travers les USA à bord de sa caravane, avec sa petite amie Lou (Olivia Cooke). Le duo va de ville en ville pour des représentations. Elle s'empare du micro quand lui se charge de se déchaîner derrière la batterie. Mais lors d'un concert, Ruben se rend compte qu'il perd son audition. À ce rythme, la prochaine étape est la surdité. Un sort qui est difficile à avaler et qui remet en question toute son existence actuelle. Dans l'impossibilité de continuer à faire de la musique, il va comprendre que plus rien ne sera comme avant et que son couple pourrait ne pas y résister…

Riz Ahmed impressionne

Les amateurs de cinéma indé américain vont sans doute se ruer sur Sound of Metal et les promesses entrevues dans la bande-annonce justifieraient un tel comportement. Le drame qui sera conté a l'air tout bonnement bouleversant, avec un Riz Ahmed qui délivre une grande performance. Le travail sur le son sera primordial pour accompagner la trajectoire de ce personnage qui voit sa vie basculer en pleine force de l'âge.

Le film va s'offrir une première carrière dans les salles américaines le 20 novembre, puis il sera a mis en ligne sur Prime Video dès le 4 décembre d'après. Rien n'est encore indiqué pour le marché français mais on parie sur une sortie directement sur la plateforme à la même date.