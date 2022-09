Sous Emprise sur Netflix : les acteurs ont-ils vraiment fait de l'apnée ?

Sorti sur Netflix le 9 septembre dernier, le film Sous emprise connaît depuis une belle trajectoire. En effet, le long-métrage basé sur une dramatique histoire vraie, est en tête des films non-anglophones les plus regardés de la plateforme. Il affiche à l'heure actuelle un total de plus de 13 millions d'heures visionnées.

Le long-métrage réalisé par David M. Rosenthal raconte l'histoire d'une jeune femme, Roxana (Camille Rowe) qui se passionne pour l'apnée No Limit après sa rencontre avec le champion du monde de la discipline Pascal Gauthier (Sofiane Zermani). Rapidement, les deux entament une relation passionnelle. Mais lorsque Roxana commence à battre tous les records, sa relation avec Pascal s'obscurcit.

Le film se déroule en grande partie dans le sud de la France et contient des images sous-marines impressionnantes. Mais les acteurs ont-il réellement plongé à plusieurs mètres de profondeur en apnée, ou ont-ils eu recours à des doublures ? Sofiane Zermani aka Fianso a répondu à la question au micro de France Inter :

On a fait les descentes. (...) Je suis descendu à 31 mètres. Je n'ai pas du tout abordé ça comme une préparation d'avant tournage. J'ai rencontré mes amis de l'Odyssée Bleue et j'ai eu une formation de moins d'un mois avec Stéphane Mifsud . Je suis tombé sur des mecs passionnés qui m'ont fait aimer leur discipline et j'avais à coeur d'être avec les équipes dans l'eau.

Toujours concernant le tournage sous-marin de Sous emprise, l'interprète de Pascal Gauthier a confié avoir eu l'impression d'être dans un autre monde :

La légende est vraie, on laisse vraiment tout à la surface. Quand la profondeur est maîtrisé, il y a un sentiment d'être "invité". Je ne vais pas dire de ne pas être chez soi, mais pas loin. Il y a une espèce de défiance, on se sent petit et on se retrouve avec soi-même. Ma rencontre avec cette discipline a été magique.