Sous la Seine : les avis surprenants de la presse américaine pour le film de requins de Netflix

Les premiers retours de "Sous la Seine" sont tombés. Si la presse française ne valide pas le film de requins Netflix, à l'étranger les avis sont plus positifs.

Sous la Seine : la déception du film Netflix

Très attendu, Sous la Seine est disponible sur Netflix depuis ce mercredi 5 juin. Sur le papier, le film avait tout pour plaire. Réalisé par Xavier Gens, le long-métrage imagine l'arrivée d'un requin en plein Paris. Bérénice Bejo y joue Sophia, qui s'est déjà retrouvée face audit requin après avoir toute son équipe se faire massacrer par l'animal. Apprenant que le requin se balade cette fois dans la Seine, elle va partager son expertise avec Adil (Nassim Lyes), commandant de la police fluviale. Sauf que dans le même temps, de jeunes activistes écologistes souhaitent protéger le requin, qui y verra un joli buffet et se reproduira à une vitesse folle. Parfait pour venir troubler une compétition de triathlon qui s'apprête à débuter dans la Seine...

Sous la Seine ©Netflix

Sous la Seine aurait pu être un thriller captivant et tendu s'il avait joué à fond la carte du sérieux. Cela aurait aussi pu donner un divertissement plaisant si l'aspect comique avait été privilégié, à la manière du délirant En eaux troubles avec Jason Statham. Seulement le film se place entre les deux, mais demeure trop faiblard pour ne pas paraître ridicule. Comme on l'écrivait dans notre avis, "Sous la Seine se présente d'abord comme un thriller violent et dramatique, il devient rapidement une pauvre comédie d'action et une mauvaise parodie de lui-même".

La presse française ne valide pas

Nous n'avons visiblement pas été les seuls déçus par Sous la Seine, puisqu'une partie de la presse française a aussi taclé violemment le film Netflix. Dans sa critique, Première présente le film comme "une série Z invraisemblable" et estime qu'il "n'y a pas grand-chose à sauver". De son côté, L'Info Tout Court annonce la couleur en titrant "le naufrage complet" avant d'écrire que "Sous la Seine est une déception majeure", avec "un scénario qui découle directement (...) des eaux usées de Paris". Même son de cloche pour Le Devoir qui trouve que "l'écriture est d’une paresse affligeante" et que "l'intrigue sombre dans le ridicule". Sans oublier Le Parisien qui n'en retient qu'un "nanar".

Les Américains à la rescousse ?

Pour autant, Netflix pourrait réussir son pari avec Sous la Seine. Pas forcément avec le public français (même si on se doute que de nombreux abonnés iront jeter un œil). Mais à l'étranger. Car étonnamment, les premiers retours de la presse américaine sont bien plus positifs qu'on osait l'imaginer. Même de la part de certains médias pouvant sembler exigeants comme Variety. Le média américain allant jusqu'à en faire un digne héritier des Dents de la mer, avant de faire l'éloge des idées visuelles de Xavier Gens, comme le plan de Sophia émergeant de l'eau avec le visage en sang. Là-dessus, pourquoi pas. On reste par contre plus sceptique en lisant qu'il s'agit d'un "blockbuster intelligent qui aurait été mieux vécu sur grand écran".

Outre Variety, Bloody Disgusting se montre plus mitigé en relevant "le drame inintéressant des personnages caricaturaux", mais trouvant tout de même de vraies qualités "en termes de langage visuel" et dans "les rebondissements inattendus du comportement du requin". NME, de son côté, va jusqu'à donner une note de 4/5 à Sous la Seine et se montre enthousiaste devant plusieurs scènes : "Une frénésie alimentaire dans une chambre de catacombes, particulièrement sauvage et claustrophobe, tandis que l'attaque finale du Triathlon est joliment apocalyptique".

Enfin, notons l'avis du site The Feast of Legends qui assure que le film Netflix laissera les spectateurs "bouche bée", tout en estimant que Sous la Seine ne plaira pas à tout le monde. On verra prochainement la réponse du public et si le long-métrage parviendra à s'imposer dans les tops Netflix du monde entier.