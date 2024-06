Sous la Seine : le succès mondial Netflix a-t-il été tourné dans la Seine ?

Irréaliste dans son histoire mais très convaincant dans sa reconstitution du fleuve parisien, le film Netflix "Sous la Seine" a-t-il été tourné sur place ? Le réalisateur Xavier Gens a répondu et détaillé les lieux de tournage.

Sous la Seine, mais à l'étranger

Même si la carte postale parisienne prend un bon coup (de dents) dans Sous la Seine, le film de requins horrifique de Xavier Gens remet quand même la capitale française au centre du monde. En effet, alors qu'actuellement Paris engage les derniers préparatifs des Jeux Olympiques 2024 et que la France se fait remarquer sur la scène politique avec la subite dissolution de son Assemblée nationale et l'arrivée de l'extrême-droite aux portes du pouvoir - danger et catastrophe bien plus réels que les requins de Sous la Seine -, le succès phénoménal et mondial du film sur Netflix fait donc office de cerise sur le gâteau de l'immense publicité actuelle du pays.

Sophia (Bérénice Bejo) - Sous la Seine ©Netflix

Et bien que ce soit pour s'effrayer et surtout rire, Sous la Seine s'est appliqué à reproduire avec soin les quais du centre de Paris, ses ponts, son fleuve sale et très trouble. On s'y croit, et on se pose donc la question : les scènes aquatiques de Sous la Seine ont-elles été tournées sur place ?

"Ça semble tellement réaliste !"

Dans une interview accordée à Variety, Xavier Gens est revenu sur la fabrication de Sous la Seine, et notamment sur les lieux de tournage. Il explique qu'en réalité toutes les séquences dans et sur l'eau ont été tournées en Belgique et en Espagne.

On a tourné la plupart des scènes sous-marines en Belgique, dans un studio avec un bassin intérieur de 10 mètres de profondeur appelé le Lites Studios. On y a aussi tourné les scènes dans les catacombes, on a construit le décor et on l'a immergé. Puis on a dû se rendre en Espagne pour tourner les scènes de triathlon parce qu'on ne pouvait pas bloquer la Seine. On a donc tourné dans un bassin en plein air à Alicante, là où "The Impossible" a été tourné, et on a superposé un arrière-plan de Paris. Et ça semble tellement réaliste !

Bien qu'on pourrait s'y méprendre, les images des nageurs se faisant dévorer sous les ponts de Paris ou de Sophia et Adil emportés par les flots n'ont donc pas été captées dans la Seine. Logique, puisque la Seine est un axe de circulation important qu'il est très difficile de bloquer, sans compter les attroupements sur les quais que cela aurait provoqué. Et enfin, très vraisemblablement, la Seine étant trop polluée et impropre à l'immersion et à la nage, personne n'allait de toute façon prendre le risque de s'y plonger...

