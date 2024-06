Sous la Seine : le film de requins Netflix fait un raz-de-marée mondial et bat déjà un record

Au terme de sa première semaine de diffusion sur Netflix, "Sous la Seine" est un phénomène mondial et réalise le meilleur lancement pour un film français original Netflix. Ses impressionnants chiffres d'audience peuvent l'emmener très haut dans le Top 10 All Time.

Sous la Seine à pleines dents

S'il y a littéralement un grand flou artistique entourant Sous la Seine, avec des retours essentiellement négatifs de la presse critique comme des spectateurs, cela n'empêche pas le film de requins français de cartonner sur Netflix dans le monde entier et de déjà battre des records. Un grand écart fascinant : d'un côté la note du film est à 5,3/10 sur IMDB, 1,7/5 sur Allociné ou encore 35% sur Rotten Tomatoes, et de l'autre il vient de passer en une semaine la barre des 40 millions d'EVC (Équivalents Visionnages Complets) dans le monde. Under Paris (son titre international) est donc un véritable phénomène.

Sous la Seine ©Netflix

Meilleur démarrage pour un film français Netflix de l'histoire

Le film de Xavier Gens a donc la cote, et les abonnés Netflix se sont jetés sur Sous la Seine comme des requins-bouledogues sur un groupe de surfeurs. Comme évalué par la newsletter Netflix & Chiffres, avec 40,9 millions d'EVC, Sous la Seine devrait très rapidement entrer dans le Top 10 All Time des films Netflix non-anglophones. En effet, la 10e place est actuellement occupée par le film allemand À l'Ouest, rien de nouveau, avec 52,1 millions d'EVC. Cette mesure étant prise sur les 91 premiers jours de diffusion, Sous la Seine n'en étant qu'à 7, il devrait donc s'installer très haut dans ce classement, si le bouche-à-oreille fonctionne.

Top 10 All Time non-english films ©Netflix

Sous la Seine fait ainsi mieux qu'AKA, sorti en avril 2023, et qui occupe actuellement la 6e place de ce Top 10 All Time. Pour rappel, le film d'action avec Alban Lenoir, sorti lui un vendredi, avait lui cumulé 16,5 millions d'EVC sur ses trois premiers jours. Record donc pour le film de requins made in France, qui comme rapporté par Flixpatrol squatte à quelques exceptions près le Top 1 ou 2 quotidien de tous les territoires où il est diffusé, depuis sa sortie.

Il est ainsi, avec un tel démarrage, assuré de devenir un des plus grands succès de la plateforme Netflix pour un film non-anglophone, et il établit une nouvelle marque pour un film français original Netflix. Pourrait-il aller jusqu'à détrôner Troll, film de monstre norvégien solide Top 1 depuis qu'il a été mis en ligne en décembre 2022 ? Difficile à estimer pour le moment et a priori très ambitieux, mais si le film maintient sa popularité dans les jours et semaines qui viennent, rien n'est impossible...