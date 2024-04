Sous la Seine : le film de requins Netflix se dévoile dans une bande-annonce spectaculaire

Premières images, date de sortie, le film "Sous la Seine", avec Bérénice Bejo, Nassim Lyes et un requin-tueur se dévoile dans une bande-annonce très séduisante et promet d'être la sensation de l'été sur Netflix.

Faites place au "Dents de la Seine"

Le nouveau film de Xavier Gens arrive très bientôt sur Netflix et il promet de faire parler de lui. Intitulé Sous la Seine, il dispose d'un pitch ultra-séduisant. Xavier Gens sachant très bien mettre en scène l'horreur et la violence, après sa dernière démonstration en date Farang, la perspective de voir un requin rôder dans les eaux de la capitale est des plus séduisantes :

Été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia (Bérénice Bejo), brillante scientifique, est alertée par Mika (Léa Léviant), une jeune activiste dévouée à l’écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n’ont d’autre choix que de faire équipe avec Adil (Nassim Lyes), commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville.

Sofia (Bérénice Bejo) - Sous la Seine ©Netflix

Sous la Seine sera à découvrir dès le 5 juin 2024 sur Netflix.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Une production à l'ampleur inédite

Le magazine Mad Movies a eu accès en exclusivité à la fabrication de cette production très ambitieuse, et propose dans ses pages une visite de ses coulisses depuis le numéro de février. Dans celui-ci, on peut par exemple apprendre que Xavier Gens a bénéficié des conseils de Gareth Evans (The Raid, The Raid 2), avec qui il a bossé sur la série Gangs of London.

J’ai pas mal consulté Gareth Evans, avec qui j’avais travaillé sur "Gangs of London" et "Havoc". On a beaucoup échangé autour des défis techniques. Je lui ai demandé comment on pouvait tourner certains plans, s’ils étaient techniquement réalisables, et il m’a systématiquement encouragé. Il m’a dit qu’on peut à peu près tout faire, aujourd’hui, si le budget le permet. Grâce à l’accompagnement de Netflix, on a pu aller loin dans l’ambition du spectacle.

Sous la Seine ©Netflix

Au casting, c'est une première collaboration entre Bérénice Bejo et Xavier Gens, mais la seconde pour le réalisateur Nassim Lyes. En effet, l'acteur vu récemment dans la comédie Netflix Nouveaux riches était la star de Farang, où il brillait par ses compétences impressionnantes de combattant.