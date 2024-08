Ce film français sera bientôt le plus grand succès de Netflix en langue non anglophone

"Sous la Seine" a déjà attiré un très grand nombre d’abonnés Netflix. Il continue de grimper dans le classement des films les plus populaires en langue non anglophone sur la plateforme, et est même en route pour la place de numéro un.

Sous la Seine fait un malheur sur Netflix

Sorti le 5 juin dernier sur Netflix, le nouveau film de Xavier Gens, Sous la Seine, se déroule dans un Paris qui s’apprête à recevoir les championnats du monde de triathlon. Peu de temps avant le début de la compétition, une jeune activiste contacte une scientifique pour l'alerter. Car selon elle, un grand requin se balade dans le fleuve parisien. Avec l'aide d’un commandant de la police fluviale, elles vont essayer d’empêcher un bain de sang.

Malgré des critiques peu flatteuses, Sous la Seine a fait un carton. Moins de deux semaines après sa mise en ligne, le long-métrage faisait fort. Il était dans le top 5 des films non anglophones les plus vus sur Netflix. Et sa popularité ne faiblit pas vraiment.

Numéro 3 parmi les films non anglophones de la plateforme

Selon les chiffres officiels partagés par Netflix, Sous la Seine a été vu 1,7 million de fois pendant la semaine du 29 juillet au 4 août. À l’heure où ces lignes sont écrites, il a désormais cumulé 96,9 millions de vues depuis qu’il est sorti ! Avec un tel score, Sous la Seine est tout simplement le troisième film en langue non anglophone ayant rencontré le plus de succès dans l’histoire de Netflix ! Seuls Le Cercle des neiges (98,5 millions de vues) et Troll (103 millions) font mieux pour l’instant.

Top Netflix des films non anglophones les plus vus

En route vers la première place ?

S’il est donc devancé par deux films, Sous la Seine est bien partie pour atteindre la première place de ce classement. Car le nombre de visionnages est compté sur une période de 91 jours. Ce qui signifie que le long-métrage de Xavier Gens a encore environ un mois avant d’atteindre cette limite. Or, Le Cercle des neiges et Troll ne peuvent, eux, plus accumuler de vues.

À moins qu’il ne s’arrête assez nettement dans sa progression, Sous la Seine va donc passer numéro un des films en langue non anglophone les plus vues depuis le lancement de Netflix. Une sacrée prouesse. Stephen King lui a peut-être donné un petit coup de pouce en complimentant le film sur X. Le maître de l’horreur a décrit ses 25 dernières minutes comme étant « incroyables. »