Sous la Seine devient un des plus grands succès de l'histoire de Netflix

On ne réalise pas encore très bien l'immense succès qu'est "Sous la Seine", le film de requins Netflix qui pourrait bien devenir le plus grand succès de l'histoire de Netflix pour un film non-anglophone.

Le film de requins made in France étend son règne

S'il était attendu que Sous la Seine entre dans le Top 10 de la plupart des pays où il est disponible sur Netflix, c'est en revanche une petite surprise qu'il s'y maintienne aussi longtemps. En effet, 13 jours après sa mise en ligne mondiale, il n'occupe plus que quelques premières positions mais reste bien installé partout dans le Top 5, à l'exception du Danemark et de l'Uruguay (Top 6), et des États-Unis où il est à ce jour Top 7. Une performance phénoménale et qui dure, ce qui lui fait atteindre des sommets inédits.

Top 5 all time pour un film non-anglophone...

Sorti le 5 juin 2024, Sous la Seine continue d'engranger les visionnages à un rythme effréné. Si bien qu'au 16 juin, il est à la 5e place du Top Netflix all time pour un film non-anglophone, devant le carton espagnol À travers ma fenêtre et derrière La Plateforme, lui aussi succès espagnol. Le film de Xavier Gens cumule actuellement 69,6 millions d'EVCs (Équivalent Visionnages Complets). Il dépasse donc AKA, crédité de 60,9 millions d'EVCs, devenant ainsi le plus grand succès d'un film français Netflix à son lancement. Cette mesure est calculée sur les 91 premiers jours de diffusion, ce qui laisse donc à Sous la Seine encore beaucoup d'heures de visionnages à compter, à la différence de tous les autres films actuellement dans ce classement.

Films non-anglophones les plus populaires ©Netflix

Et bientôt Top 1 ?

Selon les estimations de la newsletter Netflix & Chiffres, Sous la Seine pourrait arriver aux termes de ses 91 jours de mesure autour des 95 - 100 millions d'EVCs. Mais cette estimation pourra être affinée au regard de son comportement durant sa troisième semaine, qui marque généralement une inflexion très sensible de l'audience, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous. Mais on observe sur celui-ci que Sous la Seine fait mieux sur ses deux première semaines que Le Cercle des neiges et Nowhere, et que si la chute des visionnages n'est pas trop dure, il pourrait ainsi dépasser la marque établie par le film de Juan Antonio Bayona avec 98,5 millions d'EVCs. Voire prendre la place de Troll, Top 1 pour un film non-anglophone ?

Chiffres EVC - Netflix ©Netflix&Chiffres

Avec les Jeux Olympiques de Paris qui débuteront le 26 juillet 2024, et auxquels Sous le Seine fera forcément écho, cette période de l'été pourrait relancer l'intérêt des abonnés au sujet de ce film de requins, et lui permettre alors de gagner les petits millions d'EVCs qui lui manqueraient pour dépasser Troll. Il deviendrait alors le plus grand succès de l'histoire de Netflix pour un film non-anglophone. Une performance monumentale, et qui serait du plus bel effet sur le CV de Mr Poulpe !