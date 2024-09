Ce soir à la TV : une star du cinéma se dévoile entièrement nue dans cette comédie

Ce soir du 15 septembre sur TFX, Dominique Farrugia rassemble dans "Sous le même toit" Louise Bourgoin et Gilles Lellouche, un couple en instance de divorce contraint de vivre au même endroit... Une comédie très drôle, pour laquelle l'acteur principal n'a pas hésité à se mettre à nu !

Les joies de la colocation pour Gilles Lellouche et Louise Bourgoin

En 2017, Dominique Farrugia réalise Sous le même toit, une comédie romantique avec un joli casting principal : Gilles Lellouche et Louise Bourgoin. C’est une première pour le réalisateur et ancien membre de Les Nuls, puisque c’est un collaboration inédite qui le sort de la zone de confort qu’il s’était tracée avec ses trois précédents longs-métrages, tous portés par Franck Dubosc (L’amour c’est mieux à deux, Le Marquis, Bis). Avec Sous le même toit, parmi ses films les plus personnels, Dominique Farrugia traite avec humour et tendresse du couple et de la séparation, et fait un clin d’oeil à son premier film Delphine 1 - Yvan 0, puisque les personnages principaux portent les mêmes prénoms.

Sous le même toit ©EuropaCorp

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...

Cette comédie, dans laquelle le réalisateur glisse comme dans Bis quelques émotions plus graves et fines que celles de la simple partition potache, rassemble au cinéma un peu plus de 650 000 spectateurs. Une performance bien moindre que celle de Bis, qui en avait attiré plus d’1,5 million. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir tout donné, notamment de la part du casting et de Gilles Lellouche particulièrement.

Gilles Lellouche a chaud dans Sous le même toit

L’acteur et réalisateur, figure du cinéma français contemporain, s’est en effet complètement abandonné à l’écriture et à la direction de Dominique Farrugia. Au point même de se mettre entièrement nu pour une des séquences les plus drôles de Sous mon toit, lorsque Yvan se promène en tenue d’Adam devant la mère de Delphine et ses amies, aussi choquées que séduites. Au sujet de cette séquence, Gilles Lellouche racontait :