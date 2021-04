Space Jam 2 : Bugs Bunny et ses amis débarquent dans la première bande-annonce

Plus de 20 ans après le premier film, "Space Jam - Nouvelle ère" reprend les ingrédients du premier en mêlant une superstar du basket au monde des Looney Tunes. Découvrez la première bande-annonce de cette suite prévue dans les salles cet été.

Space Jam : une nouvelle ère s'ouvre

En 1997, Michael Jordan exprimait ses talents de basketteurs au cinéma dans Space Jam. Une comédie aujourd'hui toujours considérée comme culte. Le joueur incarnait son propre rôle et devait entraîner les Looney Tunes pour un match qui allait conditionner leur avenir. Alors que leur monde était envahi par une armée d'aliens, ils ne pouvaient gagner leur liberté qu'en gagnant une partie. Bugs Bunny et ses amis demandaient à Michael Jordan de les préparer pour avoir une chance de vaincre cet adversaire plus fort qu'eux sur le papier. Quasiment 25 ans après l'original, une suite va voir le jour sous le titre de Space Jam : Nouvelle ère. Malcolm D. Lee est aux commandes du projet, avec cette fois LeBron James dans le rôle principal. La star du ballon orange décroche enfin un premier rôle principal après quelques incursions aux cinémas.

LeBron James (LeBron James) - Space Jam - Nouvelle Génération ©Warner Bros.

LeBron James s'associe avec les Looney Tunes

Le scénario prendra pour point de départ une visite des studios Warner par LeBron James et son fils (Cedric Joe). Ce qui devait être une partie de plaisir va virer au drame lorsqu'ils vont être aspirés dans une dimension alternative où le méchant Al G Rhythm (Don Cheadle) a pris le contrôle des marques détenues par le studio. LeBron va s'associer avec les Looney Tunes pour sortir de ce pétrin, retrouver son fils et disputer un important match de basket contre l'équipe formée par le grand méchant.

Space Jam - Nouvelle ère va évidemment convoquer les célèbres personnages animés et va aussi pouvoir s'appuyer plusieurs licences populaires du studio. Les références risquent d'être très présentes au fur et à mesure de cette aventure. Un avant-goût vient d'être donné avec la sortie de la première bande-annonce.

La sortie est prévue dans nos salles le 14 juillet prochain. Le gouvernement ayant pour projet d'essayer de rouvrir les salles avant cet été, cette date reste maintenue. Aux USA, le film n'échappe pas à la sortie simultanée sur les écrans et HBO Max (pendant un mois).