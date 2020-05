Space Jam 2 : un titre officiel et un logo

Le mythique "Space Jam" des 90's va avoir une suite, plus de 20 ans après et avec une autre star du basket au casting. LeBron James a d'ailleurs dévoilé le titre officiel de ce second film, en même temps que le logo. Petit indice : il y est question de cette fameuse notion d'héritage.

Les amoureux de basket connaissent forcément leurs classiques, et ils ne sont pas si nombreux quand on parle de cinéma. Space Jam est probablement l'un des films les plus emblématiques du genre, en osant l'improbable mélange entre les Looney Tunes et ce célèbre sport. C'est ainsi qu'on peut voir la légende Michael Jordan en train de côtoyer Bugs Bunny ainsi que ses camarades. L'histoire raconte comment les personnages animés, attaqués par une menace alien, décide de mettre en jeu leur liberté lors d'un match de basket. Sauf que ces ennemis n'ont pas dit leur dernier mot et vont retirer le talent aux joueurs concernés. Pour envisager de gagner le match, Michael Jordan devient le coach des Looney Tunes. En résulte une comédie familiale agréable, qui gagne encore un vrai petit charme de nos jours et qui est une référence dans la pop culture.

Space Jam 2 a son titre (qui ne déborde pas d'originalité)

Une suite réalisée par Malcolm D. Lee est en préparation, avec cette fois LeBron James au casting. Une énorme star du basket actuel, qui prend la révèle. C'est lui qui apparaît au moment de dévoiler le titre officiel du film, qui est sans grosse inspiration Space Jam : A New Legacy. Il est annoncé en même temps que le design du logo. Clairement, ce n'est pas la carte de l'originalité qui a été jouée, le principe d'héritage est utilisé dans tous les sens dans les titres.

Pas grand chose n'est encore connu sur ce nouveau Space Jam. Le scénario n'est pas officiellement annoncé mais on a cru comprendre que Don Cheadle allait camper l'antagoniste. Comme dans le premier volet, il devrait y avoir d'autres stars du basket qui risquent de faire une apparition et on a le doux rêve que Michael Jordan passe une tête le temps d'un caméo afin de relier l'ancienne et la nouvelle génération.

Aucun retard causé par le coronavirus n'est encore prévu pour Space Jam : A New Legacy. Sa sortie française reste arrêtée au 14 juillet 2021.