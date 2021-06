Space Jam 2 : une nouvelle bande-annonce pour le film avec Lebron James

Vingt-cinq ans après le "Space Jam" de Michael Jordan, un nouveau volet voit le jour avec Lebron James qui va devoir s’allier avec Bugs Bunny et Daffy Duck pour jouer un match de basket. Pour l’occasion, Warner Bros a livré une nouvelle bande-annonce encore plus délirante que la première.

I hit'em high, hit'em high, hit'em high

Qui aurait cru qu’une pub associant Bugs Bunny et Michael Jordan donne un film culte des années 90 ? Space Jam fait en effet partie de ces projets qui ont été pensés pour vendre des produits dérivés. Cependant, il conserve un charme fou, même deux décennies et demi plus tard.

Pour Space Jam 2 (intitulé Nouvelle Ere), Michael Jordan laisse sa place à son héritier le plus légitime : LeBron James. Un des meilleurs basketteurs au monde est donc la nouvelle tête d’affiche de cette suite qui a montré, lors de sa première bande-annonce, qu’elle n’aurait rien à voir avec le film de 1996. En effet, avec un mix entre la 2D traditionnelle des cartoons Looney Tunes, l’animation 3D et le film live-action, ce blockbuster s’annonce très particulier.

Space Jam : Nouvelle Ere ©Warner Bros

L’histoire est également bien différente du volet précédent puisque cette fois, le héros basketteur va devoir sauver son fils d’une intelligence artificielle (jouée par Don Cheadle) qui l’a kidnappé. Ce dernier lui propose ainsi un défi : vaincre la Goon Squad, une équipe composée de clones numériques des meilleurs athlètes de la NBA tels que Damien Lillard, Klay Thompson, Nneka Ogwumike ou bien encore Anthony Davis. Ça promet…

Présentation de la Goon Squad et cameo en pagaille

La première bande-annonce nous annonçait déjà un film plus coloré (visuellement) et plus méta via la présence de plusieurs licences détenues par Warner. Ce nouveau trailer ne déroge pas à la règle et va même plus loin, en termes d’images choc. Les frasques de Bip-Bip et le Coyote promettent ainsi d’être hilarantes, et Sam le pirate semble toujours complètement à l’Ouest. Rien de révolutionnaire au niveau d’un scénario qui saura plaire aux plus jeunes, mais les images semblent plutôt réussies. En témoigne la présentation de la terrifiante Goon Squad.

En outre, cette bande-annonce révèle que Warner Bros ne sera pas avare en caméos puisque les Animaniacs, King Kong, le Joker de Jack Nicholson, The Mask, Batman ou bien encore Harry Potter seront également présents pour assister au match de basket le plus improbable de l’année 2021. Par ailleurs, Michael Jordan pourrait apparaître dans un caméo surprenant, comme l’a laissé entendre récemment Don Cheadle dans une interview pour Access Hollywood

Zendaya doubleuse d’un personnage du film

Marketing oblige, cette nouvelle bande-annonce de Space Jam : Nouvelle Ere est également l’occasion de dévoiler les tenues de sport de Lebron James et son équipe. En effet, Nike et Converse ont profité du projet pour teaser sa nouvelle collection dédiée aux personnages du film. On retrouve ainsi la paire de baskets Lebron 19 ainsi que les maillots de la Tune Squad et de la Goon Squad.

Enfin, ce nouveau trailer confirme que Lola Bunny sera doublée par Zendaya. Un choix qui a d’ailleurs fait réagir certains internautes qui jugent que la voix de l'actrice (vue dans les nouveaux films Spiderman) ne colle pas trop au love interest de Bugs Bunny.

Décidément, après son nouveau design qui tendait à désexualiser le personnage par rapport au Space Jam de 1996, Lola Bunny continue toujours à être au cœur des débats.

Space Jam : Nouvelle Ere sortira sur nos écrans le 14 juillet prochain.