Échec critique et commercial, cette suite d'un film culte des années 90 se rattrape sur Netflix

Sorti il y a trois ans au cinéma, le film "Space Jam : Nouvelle Ère" a été un échec commercial et critique. Mais son arrivée récente sur Netflix France lui fait du bien puisqu'il s'est directement imposé dans le Top 10 des films les plus visionnés de la plateforme.

Space Jam Nouvelle Ère : la suite d'un classique des années 90

Le film Space Jam : Nouvelle Ère, sorti en 2021, est la suite du film culte Space Jam, sorti en 1996. Cette nouvelle version, dirigée par Malcolm D. Lee, met en vedette la superstar de la NBA LeBron James, qui succède ainsi à Michael Jordan, héros du premier opus de 1996. LeBron James y joue son propre rôle, et entraîne les Looney Tunes dans une aventure où le basket-ball et l'intelligence artificielle se côtoient.

L'intrigue de cette suite se concentre sur LeBron James et son fils Dom, qui est passionné par le développement de jeux vidéo. Lors d'une visite aux studios Warner Bros., ils sont aspirés dans le "Serveur Monde" de Warner Bros, un univers numérique contrôlé par une intelligence artificielle nommée Al-G Rhythm, incarnée par Don Cheadle. Ce dernier kidnappe Dom, espérant exploiter ses talents pour ses propres fins.

Pour sauver son fils, l'IA explique à LeBron qu'il devra remporter un match de basket-ball contre son équipe, composée d'avatars numériques de célèbres joueurs de la NBA et de la WNBA, connus sous le nom de Goon Squad. Aidé par les Looney Tunes, à commencer par les stars Bugs Bunny, Daffy Duck, et Lola Bunny, LeBron doit non seulement remporter le match, mais aussi renouer avec son fils.

Comme pour le premier long-métrage, Space Jam : Nouvelle Ère mélange prises de vues réelles, et animation (traditionnelle et aussi 3D).

Le film a droit à une seconde vie sur Netflix

Lors de sa sortie, le film reçoit des premiers avis catastrophiques, et ne profite donc pas d'un bouche-à-oreille efficace. Chez nos confrères d'AlloCiné, le film affiche une moyenne de 2/5 en avis spectateurs. Côté box-office, le long-métrage aussi été un échec en ne rapportant 164 millions de dollars, pour un budget estimé à 150 millions de dollars. Sorti en pleine pandémie de Covid-19, le film avait été mis en simultané sur HBO Max aux États-Unis.

En France, Space Jam : Nouvelle Ère n'avait attiré que 400 000 spectateurs, bien loin des deux millions du premier film. Mais il connaît une seconde vie grâce à son arrivée sur Netflix France. En effet, le film, qui vient d'arriver sur la plateforme, s'est directement hissé à la troisième place du Top 10 (à l'heure où nous écrivons ces lignes, il est derrière Si je tombe et Super Mario Bros.).