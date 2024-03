Dispo sur Netflix : Adam Sandler déprime et délire dans l'espace

Face à une étrange créature de l'espace, Adam Sandler est particulièrement touchant dans "Spaceman", drame de science-fiction disponible sur la plateforme Netflix.

C'est quoi Spaceman sur Netflix ?

Adam Sandler est surtout connu pour ses comédies populaires. Netflix lui a permis de toucher un large public adepte de son style. En atteste le succès de Muder Mystery (2019) et de sa suite. Mais on oublie parfois que l'acteur peut aussi évoluer dans des registres plus dramatiques. Ce n'est pas pour rien que Paul Thomas Anderson l'a dirigé dans Punch-Drunk Love (2002). Et c'est dans ces rares moments où le tragique l'emporte que le comédien est le plus intéressant. Raison pour laquelle il fallait se pencher sur Spaceman, étrange drame de science-fiction, mis en ligne sur Netflix le 1er mars 2024.

Dans ce film réalisé par Johan Renck (musicien et réalisateur) suit Jakub Prochazka, un cosmonaute seul dans un vaisseau spatial. Sa mission est d'approcher et d'étudier un étrange nuage rose, apparu dans l'espace et visible depuis la Terre. Pour l'aider dans son travail, il peut compter sur Peter, avec qui il communique par radio et qui est son premier soutien psychologique. L'autre soutien devrait être sa femme, Lenka (Carey Mulligan). Mais six mois après son départ dans l'espace, cette dernière décide de le quitter.

Son message est cependant intercepté, et n'est jamais transmis à Jakub pour le protéger. Sauf que n'ayant pas de nouvelles de son épouse, le cosmonaute va se laisser gagner par la solitude. C'est cette solitude qui va attirer une étrange créature dans son vaisseau. Une sorte d'araignée géante, nommée Hanuš.

Adam Sandler sort du lot

Venu de la nuit des temps, l'être mystérieux et mystique souhaite en apprendre plus sur l'humain, et aider Jakub à aller mieux. Pour cela, Hanuš va raviver des souvenirs du passé de Jakub. D'abord ceux avec sa femme. Mais aussi des souvenirs de son père et de ses liens avec le parti communiste au moment de la chute du régime tchécoslovaque à la fin des années 1980. Spaceman montre donc la longue introspection de Jakub sur sa vie et fait remonter ses peurs, ses angoisses, ses craintes, ses déceptions, etc. Si on se demande très vite si Hanuš est réel ou une invention de l'esprit de Jakub en plein délire, la réponse importe peu, puisque le sujet est ailleurs.

Adapté du roman Un astronaute en Bohême (2017) de Jaroslav Kalfař, Spaceman n'a pas cherché à transposer le récit ailleurs. Jakub et les autres personnages sont Tchèques, et c'est une partie de l'Histoire de la République Tchèque qui est convoquée ici. Ce qui ne rend pas forcément le long-métrage très abordable pour le grand public. Le rythme lent et les longues conversations qui se succèdent n'aident pas non plus sur la longueur, en dépit d'une première partie émouvante.

La performance d'Adam Sandler est alors à mettre en avant. Et cette idée de voir un homme prêt à s'enfoncer dans l'espace pour éviter de se confronter à ses traumas a quelque chose de bouleversant. Sauf que Johan Renck n'arrive pas à captiver totalement. Malgré l'influence évidente de Solaris (1972), le réalisateur ne va pas au bout de sa démarche qui demeure, au fond, trop superficielle. En effet, il ne suffit pas de lâcher des questionnements psychologiques et philosophiques dans l'espace pour créer une œuvre vraiment pertinente.

