Spamalot : la version comédie musicale de Sacré Graal adaptée au cinéma

"Spamalot", la comédie musicale adaptée de "Sacré Graal", la comédie culte des Monty Python, aura droit elle aussi bientôt à une version cinéma.

Sacré Graal : la coupe est pleine

Les Monty Python ont fait les beaux jours de la télévision britannique dès la fin des années 60 et ce jusqu'au milieu des 70's. La troupe de trublions était composée de membres à l'ADN comique hors du commun: Terry Gilliam, Terry Jones, Eric Idle, Graham Chapman, John Cleese et Michael Palin. Leur série The Monty Python's Flying Circus mettait en avant un humour absurde dont les Anglais se sont faits les plus beaux représentants. À la fin du show en 1974, ils se lancent dans l'écriture d'un long-métrage : Sacré Graal !.

Cette relecture farfelue de la légende du roi Arthur fait mouche, enchaînant les scènes cultes et ressemblant finalement plus à une suite de sketches qu'à un film lambda. Un chevalier noir réduit à un homme tronc continue de se battre. Des villageois démasquent une sorcière parce qu'elle pèse le même poids qu'un canard. Des guerriers qui disent "Ni" exigent qu'on leur offre un jardinet. Lancelot se trompe de château et massacre des innocents qui se préparaient à fêter un mariage. Un lapin tout mignon, gardien de l'entrée d'une grotte, se révèle un tueur sanguinaire.

Sacré Graal ©Python (Monty) Pictures

Dans cette fantaisie anglaise, rien n'a de sens et tout est hilarant. Sacré Graal ! est un vrai trésor du genre qui n'a, de par la particularité de son humour, jamais vieilli. La France lui offrit à sa sortie un bel accueil digne de ce nom. Ce furent en effet près de 2 millions de spectateurs qui se rendirent en salle.

Amateur de non-sens, réjouissez-vous car le roi Arthur, version Python, va bientôt faire son retour, et ce sera au cinéma.

La renaissance de Camelot

Alors, attention, cette nouvelle version ne sera pas un remake de Sacré Graal ! (ce qui pourrait être vu comme un sacrilège et relancerait les croisades), mais une adaptation cinématographique de la comédie musicale Spamalot, elle-même adaptée du film. Ce mot-valise mélange "Camelot" et "Spam", un autre mot culte de l'univers des Monty Python issu d'un sketch du Flying Circus.



La comédie musicale a commencé ses représentations en 2005 à Chicago, avec Eric Idle, caution pythonesque, à l'écriture du livret et des paroles des chansons, épaulé par John Du Prez pour la musique. Mise en scène par Mike Nichols (Le Lauréat, Working Girl, Closer entre adultes consentants, La Guerre selon Charlie Wilson), elle est ensuite un grand succès à Broadway, avec plus de 1500 représentations. Elle remporta même un Tony award de la meilleure comédie musicale en 2005.

Nous apprenons aujourd'hui de nos confrères de Deadline qu'elle sera bientôt adaptée au cinéma par Paramount Pictures qui en a acheté les droits. La bonne nouvelle, c'est qu'Eric Idle lui-même écrira le scénario, le bébé restant donc dans la famille. Le réalisateur choisi est Casey Nicholaw, qui était le chorégraphe de la production présentée à Broadway. Le long-métrage sera produit par Dan Jinks (American Beauty, Big Fish). Le casting commencera lui incessamment sous peu pour un tournage prévu cette année.

On espère qu'Eric Idle, Terry Gilliam, John Cleese et Michael Palin -survivants de la troupe - viendront faire, dans ce nouveau Sacré Graal, une apparition symbolique.