Spectre : Daniel Craig a subi "beaucoup de pression" pour ce James Bond

Daniel Craig aurait été particulièrement sous pression durant le tournage de "007 Spectre", sa quatrième aventure en tant que James Bond, comme on témoigne son collègue Dave Bautista qu'il a retrouvé pour "Glass Onion".

Daniel Craig : de James Bond à Benoit Blanc

Daniel Craig aura été pendant de longues années le visage de James Bond. À partir de 2006, avec Casino Royale, jusqu'en 2021, avec Mourir peut attendre. Entre les deux, trois autres films avec le comédien ont été proposés aux fans de 007 : Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et 007 Spectre (2015). Avec ces cinq longs-métrages bourrés d'action et de retournements de situation, Craig a donc livré une performance mémorable, proposant un James Bond plus complexe et fragile émotionnellement que ses prédécesseurs.

James Bond (Daniel Craig) - 007 Spectre ©MGM

À côté, Daniel Craig s'est trouvé un autre rôle pour une saga. Celui de Benoit Blanc, le détective privé d'À couteaux tirés (2019). Suite au succès du film, Netflix a récupéré la licence et s'apprête à proposer cette fois Glass Onion dans lequel Benoit Blanc devra résoudre une nouvelle affaire de meurtre. L'occasion pour Daniel Craig de reprendre son rôle, mais également de croiser à nouveau la route de Dave Bautista. Celui-là même qu'il affronta, entre autres, dans un train, pour une des meilleures séquences de Spectre.

Spectre, le film de la déprime ?

Durant la promotion de Glass Onion, Dave Bautista s'est justement confié sur ses retrouvailles avec Daniel Craig. Dans une interview d'EW, il s'est attardé sur son ressenti durant le tournage du James Bond. Et, d'après lui, Daniel Craig n'aurait pas semblé très heureux pour filmer sa quatrième aventure dans la peau de 007, notamment à cause d'une pression importante sur ses épaules.

Il a vraiment été mis à l'épreuve sur le James Bond. On pouvait sentir qu'il subissait beaucoup de pression. Il ne semblait pas être la personne la plus heureuse...

L'ancien catcheur poursuit en précisant que, sur le tournage de Glass Onion, c'était "tout l'opposé".

Il était tellement amusant, et il était toujours souriant et heureux et interagissait beaucoup plus. Sur Spectre, il n'y avait pas beaucoup d'interaction avec l'ensemble du casting. Mais Glass Onion était tout le contraire. Nous étions toujours ensemble. J'ai donc appris à mieux le connaître.

Dave Bautista - Glass Onion ©Netflix

Cette pression qu'évoque Dave Bautista est peut-être la raison pour laquelle le retour de Daniel Craig pour un cinquième James Bond n'a pas été confirmé tout de suite. Il aura fallu attendre deux ans après la sortie de Spectre pour que l'acteur fasse cette annonce. Et quatre ans (en partie à cause du Covid) pour que sorte Mourir peut attendre.

Avec Glass Onion, disponible le 23 décembre sur Netflix, le tournage semble en tout cas s'être déroulé dans les meilleures conditions pour Craig. D'ailleurs, un troisième film est déjà prévu.