Speed 2 : Sandra Bullock a honte d'avoir fait le film

En 1997, suite au succès du premier film, « Speed 2 : Cap sur le danger » sort dans les salles obscures. Mais Keanu Reeves décide de ne pas revenir dans ce deuxième volet, contrairement à Sandre Bullock. Une décision qu'elle regrette aujourd'hui.

Speed : succès pour la 20th Century Fox

En 1994, le cinéaste Jan de Bont met en scène Speed, un thriller sous tension porté par Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper ou encore Jeff Daniels. À l'époque, cette histoire de bus infernal rencontre un beau succès. Le long-métrage est nommé à trois reprises aux Oscars et repart avec les statuettes de Meilleur son et Meilleur montage sonore. Surtout, le film rapporte plus de 350 millions de dollars de recettes pour un budget de 30 millions. Un gain impressionnant qui a évidemment poussé la 20th Century Fox à produire un deuxième volet.

Speed ©20th Century Fox

Ainsi, en 1997, Jan de Bont est de retour derrière la caméra pour mettre en scène Speed 2 : Cap sur le danger. Cette fois, l'intrigue ne se déroule pas dans un bus. Mais dans un paquebot dont il va falloir reprendre le contrôle. Cependant, Keanu Reeves refuse de revenir pour son rôle de Jack Traven. Contrairement à Sandra Bullock qui est de retour dans la peau d'Annie Porter. Le reste de la distribution de ce deuxième opus se compose tout de même de Jason Patric, Willem Dafoe ou encore Temuera Morrison. Malheureusement, Speed 2 rencontre des retours désastreux. Le film fait un énorme bide critique et financier avec seulement 164 millions de dollars de recettes pour un budget de 160 millions. Rien à voir avec le premier film.

Sandra Bullock regrette sa participation au film

Speed 2 : Cap sur le danger est symptomatique d'une suite inutile, existant seulement pour faire de l'argent. La production est obligée de changer son héros, et de dériver un concept qui fonctionnait parfaitement sur un bus, mais beaucoup moins sur un bateau. Des années plus tard, alors qu'elle est en pleine promotion du film Le Secret de la Citée perdue, Sandra Bullock est revenue, au micro de Variety, sur sa malencontreuse participation à Speed 2. Lorsque le journaliste lui demande quel film elle aurait aimé n'avoir jamais fait, elle répond, sans surprise, le film de Jan de Bont :

Il y en a un dans lequel je me sens toujours gênée d'y être. Ça s'appelle Speed 2. Ça n'a aucun sens. Un bateau au ralenti, qui avance lentement vers une île. C'est celui que j'aurais aimé ne pas avoir fait. Et aucun fan n'est jamais venu m'en parler à ma connaissance, à part vous.

Speed 2 : Cap sur le danger ©20th Century Fox

Le journaliste de Variety a en effet reconnu avoir beaucoup visionné Speed 2 dans sa jeunesse. Comme une sorte de plaisir coupable. Quant à Keanu Reeves, il a donné, l'année dernière, des explications concernant son absence dans cette suite au micro de The Graham Norton Show :

À l'époque, je n'ai pas répondu à cause du script. Je voulais vraiment retravailler avec Sandra Bullock, j'adorais jouer Jack Traven et j'adorais Speed, mais un paquebot ? Je n'avais rien contre les artistes impliqués. Mais à ce moment-là, j'avais le sentiment que ce n'était tout simplement pas une bonne idée.

On peut dire que le comédien avait vu juste. Speed 2 : Cap sur le danger a, en plus d'avoir été un échec commercial, remporté le Razzie Award du pire remake ou suite de l'année. Mais pas d'inquiétude pour Sandra Bullock, dont la carrière n'a heureusement pas été enterrée après.