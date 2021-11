Speed : Sandra Bullock se remémore la gentille attention de Keanu Reeves à son égard

En 1994, sur le tournage de « Speed », Keanu Reeves a fait une agréable surprise à sa collègue Sandra Bullock avec qui il partageait l'affiche. La comédienne est revenue sur le geste amical de Keanu Reeves.

Speed : un film d'action culte

En 1994, le cinéaste Jan de Bont réunit un casting impressionnant composé de Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper ou encore Jeff Daniels pour mettre en scène Speed. Porté par un concept intéressant à travers lequel un jeune policier se retrouve coincé avec quelques passagers dans un bus lancé à pleine vitesse, Speed a été nommé à trois reprises aux Oscars, et est même reparti avec deux statuettes (Meilleur son et Meilleur montage sonore).

Jack Traven (Keanu Reeves) - Speed ©20th Century Fox

Au box-office, le long-métrage a rapporté plus de 350 millions de dollars de recettes pour un budget de 30 millions de dollars. Un gain hallucinant qui a poussé la 20th Century Fox à produire une suite. Mais Speed 2 : Cap sur le danger, sorti trois ans plus tard, n'a pas reçu le même accueil, sûrement à cause de l'absence de Keanu Reeves.

Keanu Reeves : l'acteur le plus sympa au monde

Récemment, Sandra Bullock a été interviewée par Esquire à l'occasion d'un long dossier sur Keanu Reeves. Le média lui a notamment demandée de se remémorer son tournage de Speed avec le comédien. L'actrice est alors revenue sur un petit détail touchant, qui qualifie bien le caractère de Keanu Reeves. Environ un an après le tournage de Speed, les deux artistes se sont recroisés. C'est à ce moment là que Sandra Bullock a avoué à Keanu Reeves qu'elle n'avait jamais bu de champagne ni mangé de truffes de toute sa vie. Keanu Reeves, en grand prince, est revenu quelques jours plus tard au domicile de la comédienne avec des fleurs, du champagne et des truffes. Sandra Bullock se rappelle de ce que lui a dit Keanu Reeves : « J'ai juste pensé que tu voudrais peut-être essayer le champagne et les truffes, pour voir quel goût ça a ».

Sandra Bullock et Keanu Reeves ©45 secondes.fr

Bien que tout ceci sonne un peu romantique, Sandra Bullock a précisé qu'il n'y avait aucune ambiguïté concernant leur relation, et qu'ils n'ont jamais été plus que de bons amis. Elle qualifie alors le geste de Keanu Reeves comme de la bonté de cœur. En fait, ce jour là, Keanu Reeves a même quitté le domicile de Sandra Bullock pour se rendre à...un rendez-vous amoureux. Cet acte de gentillesse représente parfaitement l'identité de Keanu Reeves selon Sandra Bullock :

Je ne pense pas que qui que ce soit ait quelque chose de négatif à dire sur lui.

L'histoire de Sandra Bullock n'est qu'un point parmi de nombreuses autres histoires. Un récit qui ne fait que renforcer la réputation du comédien, considéré souvent comme l'acteur le plus sympa de tout Hollywood. Keanu Reeves sera le 22 décembre prochain à l'affiche de Matrix Resurrections, de retour dans le rôle emblématique de Neo :