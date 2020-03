Spenser Confidential : c’est quoi ce nouveau film Netflix ?

Vous avez aimé ? Partagez :

On savait que Peter Berg avait signé un deal avec Netflix pour produire des contenus originaux. « Spenser Confidential » est une de ces productions, qui réunit un casting séduisant et s’appuie sur la notoriété d’un héros créé en 1973, interprété ici par Mark Wahlberg.

Disponible aujourd’hui vendredi 6 mars sur Netflix, Spenser Confidential retient toute notre attention. Ce film policier est adapté des histoires en romans du détective privé Spenser, créé par l’écrivain Robert B. Parker et apparu pour la première fois en 1973. Son créateur décédé en 2010, le détective Spenser est repris par l’écrivain Ace Atkins – au passage le renommant Spencer, qui écrit Wonderland en 2013. C’est de ce roman Wonderland qu’est librement construit le scénario de Spenser Confidential. Voici pour les origines du héros du film, entrons maintenant dans les détails.

Une équipe de pros à la tête de Spenser Confidential

Spenser Confidential est réalisé par Peter Berg, et le rôle principal, Spenser donc, interprété par Mark Wahlberg. Un duo de choc ? Et comment ! L’acteur est tout simplement le rôle principal des quatre derniers films de Berg : Du sang et des larmes (2014), Deepwater (2016), Traque à Boston (2017) et 22 miles (2018). Peter Berg est très doué pour mettre en scène une action tendue, comme il l’avait déjà brillamment fait avec Le Royaume en 2007. De l’autre côté, on ne présente plus Mark Wahlberg, action hero un brin ironique qui s’est fait du hoodie sous un blouson en cuir et du goût pour la bagarre de rue une seconde peau.

Autour de Spenser/Wahlberg, il y a l’immense acteur et cinéaste Alan Arkin, ainsi que le rappeur Post Malone, pour qui c’est une première fois au cinéma, et Winston Duke, découvert dans Black Panther et surtout révélé dans Us. On ne dira rien de leurs personnages, sinon qu’ils apportent tous quelque chose à Spenser ou à son enquête.

Spenser Confidential fait partie du deal de production signé entre Netflix et Peter Berg. Le héros est déjà apparu à l’écran, dans la série Spenser, et dans des téléfilms où il était incarné par Joe Mantegna. Un héros et des histoires qui peuvent donc facilement se décliner en épisodes, et les audiences de ce premier film détermineront sûrement si d’autres films Spenser arriveront sur la plateforme.

Une intrigue policière à Boston

Quelle enquête ? Spenser est un ex-flic au sang chaud, qui sort de longues années passées derrière les barreaux pour avoir démoli un de ses supérieurs qu’il suspectait d’être corrompu. Spenser à peine sorti de prison et reprenant ses marques dans sa ville, le policier qu’il suspectait, Boylan, est assassiné. Envers et contre tout, Spenser va s’efforcer de faire la lumière sur cette affaire de corruption, plus étendue qu’elle n’y paraît.

L’inscription de l’intrigue à Boston doit plaire à Mark Wahlberg, qui est né et a grandi dans cette ville. Au-delà de cette origine, Boston et sa police sont souvent au coeur de thrillers ou de films policiers. On peut penser par exemple aux Infiltrés de Martin Scorsese, The Town de Ben Affleck, ou encore Mystic River de Clint Eastwood. Dans Spenser Confidential, la ville de Boston devient un terrain de jeu dangereux pour Spenser et Hawk (Winston Duke), d’abord méfiants l’un envers l’autre puis s’alliant pour finalement livrer un buddy movie amusant.

Spenser Confidential, à découvrir à partir du 6 mars sur Netflix.