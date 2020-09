Spenser Confidential : la suite du film Netflix est officiellement en préparation

"Spenser Confidential" est l'un des plus gros succès du catalogue Netflix, qui confirme l'intérêt des abonnés pour le cinéma d'action. Le réalisateur Peter Berg annonce qu'il retrouvera son acteur fétiche Mark Wahlberg pour un second film. La suite est officiellement en préparation.

Spenser Confidential : un succès sur Netflix

Peter Berg s'empare du personnage créé par Robert B. Parker pour sa nouvelle collaboration avec Mark Wahlberg. L'acteur et le réalisateur ne se lâchent plus, enchaînant ensemble les films d'action. Spenser Confidential n'est, cette fois, pas une sortie cinéma mais un film distribué par Netflix. Le personnage principal débute le récit à sa sortie de prison après une peine de cinq ans. Pour son retour en liberté, il compte sur son ami Henry. Mais quand son ancien capitaine est assassiné dans le même temps, les soupçons se tournent vers Spenser. Une autre personne va être suspectée d'avoir commis ce crime. Le héros va essayer de faire la lumière sur cette affaire, en évitant les pièges de ses nombreux ennemis à Boston qui aimeraient le voir mort. Spenser va se rendre compte qu'une affaire de corruption se cache derrière et des hauts placés pourraient tomber si la vérité éclatait au grand jour. Après Traque à Boston, les deux compères se retrouvent pour un nouveau film musclé dans la ville américaine.

Netflix casse la baraque depuis des mois avec des films d'action divertissants. Tyler Rake est notamment le plus gros succès de la plateforme. Il surpasse les audiences du 6 Underground de Michael Bay et celles de ce Spenser Confidential. Cependant, le film de Peter Berg reste bien classé dans la hiérarchie en étant le troisième long-métrage original le plus populaire du catalogue. Face à un engouement aussi massif de la part des abonnés, les chances étaient grandes pour que Netflix veuille mettre en marche un second opus.

Peter Berg confirme l'existence d'une suite

Le public s'attend à ce que cette suite naisse après le final du précédent film. Lors des dernières minutes, Spenser est au restaurant pour manger des homards avec ses amis. Lors du repas, il découvre à la télévision qu'une église a brûlé lorsqu'il était en prison et que le présumé responsable est un homme qu'il a connu au lycée. Tout le monde autour de la table comprend que Spenser va vouloir se mêler à cette histoire en enquêtant selon ses propres méthodes. Une suite n'a jamais été annoncée par Netflix mais cette fin laisse la porte ouverte pour lancer une nouvelle intrigue. Pas besoin d'attendre que la plateforme communique sur le sujet, le réalisateur Peter Berg vient de le faire chez Collider. Il affirme avec assurance que le projet est "absolument" en préparation, avec un travail sur le scénario qui a déjà débuté. Brian Helgeland, scénariste du premier épisode, est de retour à ce poste.

Le plus important à déterminer concerne le calendrier. La production de Spenser Confidential 2 pourrait idéalement débuter vers la fin de l'année 2021 ou au début 2022. Une date de sortie peut être estimée pour la fin 2022 ou carrément en 2023. Pas pour tout de suite, donc, l'agenda de Mark Wahlberg et celui du metteur en scène sont chargés dans l'immédiat. Quand les deux pourront avoir un créneau en commun, le film devrait se faire. Si la suite cartonne lors de sa mise en ligne, on peut espérer que la franchise aille plus loin avec d'autres épisodes. D'une part parce que Netflix veut capitaliser sur ce qui fonctionne et, d'une autre part, parce que Peter Berg confirme qu'ils "adorent bosser ensemble" avec Mark Wahlberg, au point de s'imaginer continuer à le faire à plus de 85 ans.