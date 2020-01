Spenser Confidential (Netflix) : Mark Wahlberg déchaîné dans le trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le réalisateur Peter Berg et Mark Wahlberg ne se lâchent pas, même quand c’est sur Netflix. La plateforme vient de diffuser le premier trailer de « Spenser Confidential », une comédie d’action qui ne sera pas de tout repos. Un duo improbable, de l’humour et de la baston, que demander de plus ?

Depuis Du sang et des larmes, Peter Berg a trouvé en Mark Wahlberg l’incarnation qu’il cherchait du héros américain. Le topo est très simple : l’acteur a tourné dans tous ses films à partir de cette rencontre. La belle histoire continue avec Spenser Confidential. En même temps, dès qu’il s’agit de cinéma d’action, il est dans la liste de ceux à qui on pense en premier lieu. On en oublierait presque qu’il sait faire autre chose quand on le dirige correctement, ce qui a été le cas chez Paul Thomas Anderson ou James Gray. Tout ça remonte à un peu loin. Mark Wahlberg, c’est surtout des actionners maintenant et Spenser Confidential ne déroge pas à la règle.

Dans cette histoire inspirée du personnage créé par Robert B. Parker , il incarne donc Spenser, un ancien flic de Boston qui passe par la case prison pour des raisons discutables. Quand il sort, il entend bien faire tomber les pourritures qui sont responsables de la mort de policiers qu’il connaissait. Son intention est de s’attaquer à des gros poissons, installés dans de confortables fonctions. Pour y arriver, il s’allie avec Hawk (Winston Duke), un boxeur amateur. Comme dans tous les buddy movies qui se respectent, l’entente promet d’être mouvementée !

Spenser Confidential, le nouvel actionner de Netflix

Netflix a flairé le bon coup en décrochant les droits de distribution. Après 6 Underground en fin d’année 2019, la firme américaine entend bien proposer un autre morceau de choix pour les fans de cinéma d’action. D’habitude assez premier degré dans son travail – du moins si on s’attarde sur la seconde partie de sa carrière -, Peter Berg tend vers un ton à la Michael Bay, avec de l’humour qui s’ajoute par-dessus l’action. On risque ainsi de retrouver celui qui a signé Hancock ou Bienvenue dans la Jungle. Tout ça pour dire que Spenser Confidential ne doit pas être perçu comme autre chose qu’un divertissement sympathique si on s’en réfère à la bande-annonce.

Vous savez désormais ce qui vous attend le 6 mars prochain, date à laquelle le film sera mis en ligne.