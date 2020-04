Spider-Man 2 : Sam Raimi revient sur une référence à Doctor Strange

Annoncé pour prendre la relève de Scott Derrickson sur "Doctor Strange and the Multivers of Madness", Sam Raimi a expliqué en personne qu'il était de la partie. Il revient d'ailleurs sur une référence à ce personnage que l'on pouvait trouver dans "Spider-Man 2."

Sam Raimi revient aux affaires ! Bien qu'il opère toujours dans l'industrie en produisant des films, on n'a plus eu l'occasion de le voir en action depuis 2013 avec Le Monde fantastique d'Oz. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qu'il va réaliser, est également un retour dans le monde des super-héros. Celui qu'il avait abordé avec la superbe trilogie Spider-Man, encore considérée à ce jour comme une référence. Ces exploits, c'était avant que Marvel ne lance son tentaculaire MCU et c'était la preuve qu'il y a des grandes choses à faire en la matière.

Il change de héros cette fois, en prenant sous son aile le Doctor Strange, déjà détenteur d'une aventure en solitaire menée par Scott Derickson. La suite a, en plus, la particularité de vouloir insérer dans la formule Marvel des éléments horrifiques. Qu'on ne s'enflamme pas non plus trop sur ce point, le film restera grand public mais avec quelques passages pouvant provoquer des frissons. Ça tombe bien, Sam Raimi a justement une expérience en béton en la matière, avec la trilogie Evil Dead. C'est un peu comme si ce projet était fait pour lui.

Sam Raimi citait déjà Doctor Strange dans Spider-Man 2

Et en se replongeant dans le passé, on peut retrouver un signe annonciateur de son attirance pour l'univers de Doctor Strange. Lors d'une scène de Spider-Man 2, J. Jonah Jameson et Ted Hoffman cherchent ensemble un nom qui claque pour Dr. Octopus, le méchant. C'est là qu'Hoffman suggère Dr. Strange. Mais cette proposition n'est pas retenue. En interview pour Comingsoon, Sam Raimi a rebondi sur cette référence :

J'ai adoré Doctor Strange en étant enfant, mais il a toujours été après Spider-Man et Batman pour moi. Quand nous avons fait cela dans Spider-Man 2, jamais je n'aurais pensé que nous ferions un film Doctor Strange ensuite, donc c'était vraiment drôle pour moi que, par coïncidence, ce dialogue soit dans le film.

Sam Raimi est un excellent réalisateur qui sait proposer des choses inventives sur le plan formel. On attend de sa part un travail qui soit à la hauteur de ce qu'il a fait avec Spider-Man, même si l'univers et le cadre de travail sont différents. On ne sait pas quel degré de liberté il va avoir mais le budget sera là pour l'aider à mettre en images ce qu'il imagine.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira dans les salles lors du mois de novembre 2021.