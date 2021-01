Spider-Man 3 : Daredevil devrait apparaître dans le film

Le retour de Charlie Cox dans la peau de Daredevil dans « Spider-Man 3 » semble se confirmer. Apparemment, l'acteur aurait rejoint le casting déjà dingue du projet et aurait même d'ores et déjà fini de tourner ses scènes.

Spider-Man 3 : le multivers de la folie

Ce film s'annonce totalement dingue. Toujours réalisé par Jon Watts et porté par Tom Holland, Spider-Man 3 promet d'être une véritable révolution dans l'univers Marvel. Le long-métrage devrait effectivement rejouer la partition du spiderverse de Spider-Man : New Generation, mais en format live. Pour le moment, les retours de Jamie Foxx en Electro et d'Alfred Molina en Dr Octopus sont confirmés. Ce qui traduit l'arrivée de personnages issus des franchises de Sam Raimi et de The Amazing Spider-Man dans le film de Jon Watts. Une première. Il se murmure qu'Andrew Garfield et que Tobey Maguire vont également reprendre leurs rôles de Spider-Men.

Spider-Man (Tom Holland) - Spider-Man 3 ©Marvel Studios

Depuis quelques temps maintenant, une autre rumeur suggère que Charlie Cox va lui aussi apparaître dans la peau de Daredevil. Lui qui a campé le personnage dans les 3 saisons de Marvel's Daredevil n'a jamais caché son engouement pour reprendre le rôle dans une future production du MCU. Apparemment, il serait en passe de réaliser son désir.

Bientôt le retour de Daredevil ?

De 2015 à 2018, Charlie Cox a campé le Diable de Hell's Kitchen dans la série Netflix de Drew Goddard. Mais à cause de l'annulation de la série, le comédien est resté sur sa faim, et aimerait beaucoup reprendre le costume du justicier aveugle. Et il se pourrait qu'il ait une chance de briller une nouvelle fois, cette fois sur grand écran. Selon ComicBook, Charlie Cox va effectivement apparaître dans Spider-Man 3. D'après le média, le retour de Daredevil est confirmé, et l'acteur aurait même déjà terminé de tourner ses scènes.

Matt Murdock (Charlie Cox) - Marvel's Daredevil ©Netflix

Les détails de ce retour n'ont pas été communiqués. Difficile de savoir si la représentation de Daredevil sera la même que celle de la série, ou si Charlie Cox va interpréter une nouvelle version du personnage. En gros, on se demande encore si l'avocat va venir de son propre univers Netflix à travers le concept des multivers, ou si Charlie Cox reprend son rôle définitivement pour le MCU. Bien évidemment, cette information est encore à prendre avec des pincettes. Ni Marvel Studios, ni Disney n'ont confirmé cette information. Charlie Cox n'a pas réagi non plus à cette rumeur. Mais au vu du concept de ce Spider-Man 3, tout est possible.