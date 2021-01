Spider-Man 3 : découvrez les premières images de tournage

« Spider-Man 3 » donne enfin de ses nouvelles. Entre toutes les rumeurs qui entourent le film, voici enfin quelques éléments concrets du long-métrage puisque de premières photographies de tournage viennent de sortir.

Spider-Man 3 : le Spiderverse arrive

Après Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home, le cinéaste Jon Watts rempile derrière la caméra pour un troisième épisode. Tom Holland est évidemment de retour dans la peau de Peter Parker tandis que Zendaya reprend le rôle de MJ. Attendu pour le 15 décembre prochain, Spider-Man 3 ne cesse d'alimenter les rumeurs et les fantasmes de fans. Le long-métrage devrait logiquement présenter un Spiderverse en version live, avec les retours tant attendus de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield dans la peau de leurs Peter Parker respectifs.

Spider-Man : Far From Home ©Marvel Studios/Sony Pictures

Pour le moment, seuls Jamie Foxx et Alfred Molina sont confirmés dans les rôles d'Electro et de Dr Octopus, des personnages qu'ils incarnaient dans The Amazing Spider-Man et Spider-Man 2. Kirsten Dunst va elle aussi revenir dans le rôle de Mary Jane, de même que J.K. Simmons en J.Jonah Jameson et Benedict Cumberbatch en Dr Strange. Enfin, il se murmure que Charlie Cox va reprendre son rôle de Daredevil. Ainsi, Spider-Man 3 devrait reprendre le concept de Spider-Man : New Generation pour l'appliquer en version live. Le long-métrage devrait être l'occasion de voir les trois interprètes de Spider-Man au XXIème siècle, réunis dans le même film. Et rien que pour ça, Marvel Studios promet en tout cas un film historique !

Les premières images sont là

Au milieu de ce raz de marée de rumeurs et d'informations, difficile d'avoir du concret. Le tournage de Spider-Man 3 a débuté, et des photographies du plateau ont débarqué sur les réseaux sociaux. Ces images partagent quelques informations sur le futur film. Premièrement, une partie de l'intrigue va se dérouler en hiver. Pour être en accord avec la date de sortie du long-métrage Marvel Studios a décidé de caler la timeline du film pendant les fêtes de fin d'année. Une première dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), qui n'avait encore jamais abordé cette époque de l'année.

Ensuite, des images montrent Zendaya dans le rôle de MJ. Cette dernière semble tenir une pâtisserie en compagnie de Ned Leeds, qui sera toujours interprété par Jacob Batalon. Peter Parker semble leur rendre visite le temps d'un café. Le jeune homme tient une lettre ou un mot, et paraît assez nerveux.

D'autres images présentent le héros dans son costume d'araignée. Le nouveau déguisement de Peter Parker semble s'inscrire dans la lignée des précédentes incarnations du héros, et n'a visiblement pas de modifications majeures.

Enfin, la dernière image du tournage de Spider-Man 3 partagée tease le retour de Mysterio dans le MCU. L'antagoniste incarné par Jake Gyllenhaal n'est sûrement pas mort à la fin de Far From Home, et devrait logiquement revenir hanter Spidey. L'image en question montre un panneau d'affichage sur lequel sont accrochés divers posters. L'un d'entre eux représente le casque de Mysterio, accompagné des mots « I BELIEVE ». Il n'en faut pas plus pour convaincre les fans du retour de ce personnage culte des comics. Après tout, c'est bien le roi de l'illusion...