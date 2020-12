Spider-Man 3 : Dr Octopus et les anciens Spider-Man seront de retour

C'était une rumeur, c'est désormais une information confirmée : Alfred Molina va reprendre son rôle de Docteur Octopus dans le prochain film Spider-Man. Les anciennes versions du héros seront normalement aussi concernées par ce film !

Le dernier film Spider-Man du MCU ?

La trilogie de Sam Raimi aura fait rêver les fans de l'Homme-Araignée. Nous étions à une autre époque, quand la notion d'univers étendu n'était pas encore à l'ordre du jour. Sony a relancé le héros avec Andrew Garfield dans le costume, avant que Disney ne veuille introduire le personnage dans son Marvel Cinematic Universe. Il est devenu l'un des membres importants des Avengers. À tel point que le studio lui a accordé le droit de clore la phase 3 dans Spider-Man : Far From Home. Sony voit que le héros dont il détient les droits est synonyme de succès auprès du public. Il veut très logiquement le ramener au bercail, pour le placer dans un univers étendu nommé le Spider-Man Universe of Characters. Le studio a déjà commencé à travailler là-dessus avec Venom, Morbius et d'autres projets. La bonne nouvelle, c'est que Tom Holland gardera le rôle. Plus question de tout redémarrer avec une version supplémentaire du héros.

Une énorme réunion permise par le multivers

Le troisième épisode réalisé par Jon Watts sera sûrement le dernier qui se déroulera dans le cadre du MCU et il va lancer pour de bon Spider-Man dans le tourbillon du multivers - une transition toute trouvée pour ensuite l'expédier chez Sony. On sait déjà que ça sera le cas avec le retour officiel de Jamie Foxx dans la peau d'Electro. Un méchant de The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros, film avec Andrew Garfield. Le scénario va exploiter ce qui a été fait avec le héros avant le MCU, en partant du principe qu'il existe plusieurs dimensions avec des Spider-Man différents. Une rumeur prétendait qu'un autre méchant, le Docteur Octopus, avait ses chances pour signer un retour. The Hollywood Reporter annonce qu'Alfred Molina reprendra effectivement son rôle dans le film !

Spider-Man 2 © Sony/Columbia

Une nouvelle que les fans vont accueillir avec beaucoup d'enthousiasme. Son apparition dans l'extraordinaire Spider-Man 2 de Sam Raimi a marqué les esprits en bien. Nous aurons donc deux antagonistes de deux générations précédentes, en attendant de savoir qui pourrait être le troisième. Un retour de Mysterio n'est pas à exclure, dans l'optique ensuite de lancer les Sinistres Six que tous les fans attendent de voir en action. Les trois méchants que l'on vient d'évoquer sont des membres de cette super-organisation très connue dans les comics. Ça serait une énorme surprise que la team au complet soit dans ce film, et on l'imagine plutôt se signaler plus tard chez Sony.

En plus d'Electro et du Docteur Octopus, Collider va plus loin que THR lâchant qu'Andrew Garfield sera aussi de la partie et que Tobey Maguire a été approché. Ce dernier reste pour le moment en négociation avec Sony/Marvel. L'affaire devrait aller encore plus loin, avec Kirsten Dunst qui a accepté de retrouver son personnage de Mary Jane Watson, pendant qu'Emma Stone ne serait pas encore engagée mais aurait ses chances de camper Gwen Stacy. Bien qu'elle soit morte, la magie du multivers pourrait inventer une pirouette afin de la ramener parmi les vivants.

Tout indiquait que l'on se dirigeait vers cet incroyable croisement qui rappelle ce qui a été testé dans le film d'animation New Generation. On en a rêvé, ils sont en train de le faire ! Ça s'annonce absolument dingue et on meurt d'impatience de voir comment tout ce monde va cohabiter. Outre ces différents Spider-Man, Benedict Cumberbatch doit aussi s'illustrer dans ce prochain film toujours sans titre. Sa sortie est prévue dans nos salles le 15 décembre 2021.