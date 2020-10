Spider-Man 3 : Jamie Foxx de retour en Electro ?

Énorme surprise dans le Marvel Cinematic Universe ! L'un des adversaires de Spider-Man dans les films de Sony va faire son retour dans l'univers étendu, sans changer d'interprète. Oui, c'est étrange, mais Jamie Foxx devrait reprendre le rôle d'Electro face à Tom Holland.

Une ancienne connaissance revient

Décidément, ce Spider-Man est le super-héros qui nous surprend le plus. Enfin, pas lui directement, mais les gens qui gèrent son image au cinéma. Tout peut arriver, comme ce futur retour chez Sony pour incorporer un univers étendu qui lui sera dédié, en gardant Tom Holland dans le rôle qu'il a inauguré ailleurs, dans le MCU. Les deux entités vont faire front commun après qu'un accord a été trouvé. Sony autorise Marvel à garder l'Homme-Araignée pour (au moins) une nouvelle aventure en solo, puis il reviendra sous son contrôle sans qu'on ne sache précisément ce qui est prévu.

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec le personnage car The Hollywood Reporter annonce qu'il va se confronter une nouvelle fois à Electro. Choix pour le moins très curieux, quand on sait que sa précédente incarnation était dans Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros, film qui n'a rien à voir avec le MCU. De plus, le méchant n'a vraiment pas fait bonne impression auprès du public. Son design n'était guère convaincant (voire carrément ridicule) et sa caractérisation ne lui conférait pas une aura qui inspirait la crainte. Un véritable raté, qui n'empêche pas le prochain Spider-Man de compter sur sa présence.

Pour assurer la continuité, Jamie Foxx est très proche de reprendre le rôle. Ce qui interpelle sur le coup, c'est que le méchant garde cette identité alors qu'Andrew Garfield n'est plus du tout le Tisseur de toiles. Pour mieux emporter l'adhésion du public, le studio devra revoir son look et essayer de le réhabiliter. Vu comment on part de loin, ça pourra difficilement être pire.

Les Sinistres Six contre Spider-Man : ça se précise

Le retour de ce méchant est peut-être un indice qui annonce la future arrivée des Sinistres Six, un groupe connu dans les comics que l'on attend depuis un moment au cinéma. Des rumeurs sont revenues à plusieurs reprises pour teaser une apparition un de ces jours mais rien ne s'est matérialisé dans les films. On peut penser que Sony veut miser sur ce rassemblement de super-méchants dans son univers. Le Vautour et Mystério sont deux ennemis qui appartiennent aux Sinistres Six, et nous les avons justement déjà vus face à Tom Holland. Tout va dans ce sens, encore plus quand on ajoute qu'un film Kraven, le chasseur par J.C. Chandor est en développement chez Sony - lui aussi appartient à cette association de malfaiteurs.

Pour Electro, rien n'est encore indiqué sur son utilisation dans le scénario. On ne sait pas s'il sera LE méchant principal ou si plusieurs antagonistes seront de le partie. Le dernier épisode, Far From Home, avait laissé Spider-Man dans une très mauvaise posture quand il a été accusé à tort d'être responsable de l'attaque de Londres. C'est d'ailleurs J. Jonah Jameson, toujours incarné par J.K. Simmons, qui faisait cette fausse révélation. Ce personnage était déjà incarné par le même acteur dans l'ancienne trilogie de Sam Raimi. Comme quoi, ce qu'il va se passer vraisemblablement avec Electro est déjà arrivée dans une moindre mesure avec un autre personnage.

Ce troisième film, toujours réalisé par Jon Watts, devrait montrer un Spider-Man qui tente de se refaire une image et de prouver son innocence. La production devrait débuter prochainement à Atlanta pour essayer de respecter la date de sortie fixée en France au 15 décembre 2021. Cette dernière reste susceptible d'être modifiée en raison du contexte très particulier.