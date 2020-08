Spider-Man 3 : le titre du film a-t-il fuité ?

Un premier film à domicile, un second en voyage et un troisième en forme de retour à la maison, pour boucler la boucle ? Le prochain film "Spider-Man" attendu pour décembre 2021 viendrait peut-être de dévoiler son titre, qui est dans la lignée des deux précédents.

Spider-Man est désormais connu de tous

Homecoming et Far From Home. Les deux titres des nouveaux Spider-Man ont établi un rapport avec la maison pour Peter Parker. Le jeune héros suit une progression logique, en ayant été dans le premier épisode un personnage qui voulait prouver sa valeur, en plus de devoir gérer sa propre vie personnelle. Entre une criminalité grandissante dans sa belle ville de New York, l'apparition du Vautour et ses problèmes de lycéen - y compris des sentiments pour une jolie jeune fille -, il avait de quoi s'occuper tout en essayant de cacher son identité. Dans la suite, qui a fait office de dernier morceau de la phase 3 du MCU, Peter est attristé par la mort d'Iron Man dans Endgame. Lors de vacances en Europe pour souffler avec ses amis, il est rappelé par Nick Fury pour reprendre du service. À la fin, son identité est révélée au grand jour et il est pointé du doigt à tort pour les événements survenus à Londres.

Un Spider-Man avec le mal du pays ?

Compte tenu des deux titres précédents, tout le monde s'attend à voir le mot "home" une nouvelle fois. D'après un rapport de Murphy's Multiverse, ce sera Spider-Man : Homesick que l'on devra appeler cette seconde suite. En version française, ça donne "le mal du pays" et c'est crédible dans la situation où se trouve Peter Parker. Considéré comme un paria, il ne peut rentrer chez lui comme il le souhaite. Un retour au bercail aura forcément lieu pour qu'il prouve son innocence et s'affirme comme le super-héros de sa ville, malgré les manigances qui ont eu pour but de lui nuire.

On ne sait rien sur le scénario mais il sera important car il va amorcer probablement la transition vers le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, un univers étendu avec le Spider-Man incarné par Tom Holland. Il y a fort à parier que ce Spider-Man : Homesick soit la dernière aventure en solo pour le héros dans le cadre du MCU. Sa sortie est fixée au 17 décembre 2021 sur les écrans américains et vraisemblablement deux jours avant chez nous.