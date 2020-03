Spider-Man 3 : on sait quand débutera le tournage

On ne parle que des reports, des doutes et d'aménagement du calendrier depuis l'irruption du coronavirus. Hormis des exceptions, les tournages devraient avoir lieu convenablement et Tom Holland nous dévoile quand celui du prochain film Spider-Man va débuter.

Un temps menacé par une exclusion du MCU à cause des modalités du deal entre Marvel et Sony, Spider-Man a finalement l'autorisation pour rester dans l'univers étendu dans au moins un film. Il devra quand même passer ensuite d'un studio à l'autre, avec toujours Tom Holland dans le rôle. La curiosité est de mise sur la forme que va prendre cette transition entre le MCU et le Spider-Verse de Sony. Personne n'est en capacité de dire également si Peter Parker a un avenir cherz Marvel après ce troisième opus toujours dirigé par Jon Watts. Le tendance est à une conclusion de son arc narratif avec ce prochain film, pour ensuite le libérer.

Spider-Man reprend bientôt du service

Tom Holland a parlé du projet auprès du Philippine Daily Inquirer et il annonce que le tournage débutera en juillet prochain, à Atlanta. L'acteur nous tease aussi un scénario qui serait "dingue" et confirme, sans surprise, que Zendaya sera de retour dedans, sans pour autant donner plus de détails. Le garçon n'a pas toujours su tenir la langue dans sa poche par le passé mais il reste sage pour l'instant. Il note cependant qu'il ne sait pas si Spider-Man sera ensuite dans d'autres films du MCU. Ce doute pourrait signifier que sa prochaine sortie sera la dernière, avec des adieux à la clé. À moins que l'accord Marvel/Sony permette d'évoluer de manière alternée dans les deux univers.

Spider-Man a maintenant un statut d'ancien avec les morts à la chaîne d'Endgame. Sa situation personnelle n'est pas au top, après que son identité ait été révélée au monde entier à cause de Mysterio. Il ne pourra plus agir comme avant mais ça ne l'empêchera certainement pas d'être au centre de péripéties spectaculaires. Sans titre officiel, ce Spider-Man 3 est déjà programmé pour débarquer le 14 juillet 2021 en France. L'optimisme est de mise pour que le problème du coronavirus n'ait pas d'impact sur sa production et que le calendrier du MCU ne soit pas trop chamboulé.